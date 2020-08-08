النهار/ مجد بو مجاهد

نقل عن مستشار حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية جون عاقوري قوله، أنه يدعم فكرة ارسال فرق أمم متحدة من أنحاء العالم لتحديد اسباب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وأن لبنان ليس لديه صديق افضل في الغرب أكثر من الولايات المتحدة الأميركية والرئيس ترامب.

النهار/ رضوان عقيل

تناول اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع الأفرقاء السياسيين اللبنانيين، لافتاً إلى أن الانظار كانت موجهة إلى موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عند تشديده على أن لا موانع عند فريقه السياسي بتسليح الجيش اللبناني وتجهيزه بأحدث الأعتدة وان المقاومة تدافع عن الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أن النائب رعد قال أنه لا يعارض مشاركة سائر الأفرقاء اللبنانيين في حوار تحت مظلة فرنسية.

الجمهورية/ جورج شاهين

عرض لتوجس مرجعيات عدة من المسؤولين اللبنانيين من تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيال ما رمى اليه من رسائل التي أكدت انه لا يحمل اسراراً ولا تفاهمات عميقة، فالرسالة كانت واضحة ولا نتحمل أي تأويل.

الديار/ نور نعمة

كشف عن أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لم يتجاوب ايجاباً مع طرح حكومة الحياد والمستقلين والانتخابات النيابية المبكرة، بل شدّد على أن لبنان دولة مستقلة ولديها سيادة، وإن اي تغيير سياسي يجب أن يمر عبر المؤسسات الدستورية والداخلية، ولا يمكن لفرنسا أن تفرض على اللبنانيين سيناريوهات.