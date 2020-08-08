روسيا اليوم

بوتين: سنفكر في فعل المزيد لمساعدة اللبنانيين بعد انفجار بيروت

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة عن نية موسكو تقديم المزيد من الدعم إلى لبنان، بعد الانفجار المدمر الذي هز مؤخراً مرفأ بيروت. ووصف بوتين في اجتماع عقده مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، انفجار بيروت بأنه حادثة مأساوية، مشيراً إلى أن مجموعة تم تشكيلها من عناصر وزارتي الطوارئ والصحة الروسيتين بتوجيهات منه قد وصلت إلى المدينة. وتابع الرئيس: "قد شرع زملاؤنا بالعمل في العاصمة اللبنانية بعد انفجار المرفأ، وسنفكر في فعل المزيد لمساعدة الناس في هذا البلد". وهز الانفجار الذي يعد الأقوى في تاريخ بيروت العاصمة اللبنانية الثلاثاء الماضي، ويعد أن سببه يكمن في امتداد حريق نشب داخل مرفأ المدينة إلى مستودع كانت شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم شديدة القابلية للاشتعال والانفجار مخزنة فيه منذ عام 2013، رغم تحذيرات الخبراء للمسؤولين في المرفأ. وأسفر الانفجار، حسب آخر البيانات، عن مقتل 154 شخصاً على الأقل وإصابة خمسة آلاف، بالإضافة إلى أضرار مادية هائلة لحقت بالمدينة.

روسيا اليوم

لبنان... 19 موقوفاً حتى الآن بملف انفجار المرفأ

ذكرت قناة "LBCI" اللبنانية أن عدد الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 19، لافتة إلى أن المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي يخضع للتحقيق. ولفتت القناة إلى أن "مفرقعات نارية كانت موجودة في العنبر رقم 12، حيث كانت نيترات الأمونيوم مخزنة هناك في المرفأ". بدورها ذكرت قناة "الجديد"، أن "وزيرة العدل، ماري كلود نجم، رفضت مثول مدير عام الجمارك الحالي، بدري ضاهر، أمام جهاز أمني عسكري للتحقيق معه". وكان رئيس الجمهورية، ميشال عون، شدد على أن التحقيق سيركز على تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت، دون أن يكون هناك أي غطاء للمتورطين في القضية. وأمهلت الحكومة 5 أيام لانهاء التحقيقات الإدارية، في وقت فرضت فيه الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف نيترات الأمونيوم في المرفأ، كما فرضت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.