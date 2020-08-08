الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الصحة عرض مع وفد مستشفى الكرنتينا تداعيات انهيار المبنى

استقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، وفداً من إدارة مستشفى الكرنتينا عرض له ما تعرض له المستشفى من نكبة أدت إلى انهيار المبنيين القديم والجديد للمستشفى الذي أصبح غير قادر على الاستمرارية. وضم الوفد رئيس مجلس الادارة الدكتور ميشال مطر، مديرة المستشفى كارين صقر ورئيس قسم الاطفال الحديثي الولادة البروفسور روبير صاصي، في حضور مدير مكتب الوزير الدكتور حسن عمار. وأوضح مطر أن "المستشفى نقل مرضاه الى مستشفيات أخرى لأن المبنيين مدمران بشكل كبير"، شاكراً للوزير حسن متابعته التفصيلية لاوضاع المستشفى لناحية أعمال الترميم والقيام باتصالات لاستقدام مستشفى ميداني الى الكرنتينا. من جهته أوضح عمار أن "من أولويات الوزير حسن إعادة النظام الصحي الى الانطلاق من جديد، ومن أولى اهتماماته إعادة العمل بمستشفى الكرنتينا لما لها من أهمية في معالجة الاطفال الخدج وحديثي الولادة"، لافتاً الى أن "الوزير حسن يقوم بالاتصالات لتأمين مستشفى ميداني للكرنتينا إضافة إلى مواكبة أعمال الترميم والسعي لانجازها في مهلة معقولة".

وكالة أنباء رويترز

سباق مع الزمن للعثور على ناجين وعون لا يستبعد التدخل الخارجي في انفجار بيروت

قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الجمعة إن التحقيق في أكبر انفجار يشهده لبنان في تاريخه سيبحث إذا كان ناتجاً عن قنبلة أو أي تدخل خارجي آخر، فيما يحاول السكان لملمة شتات حياتهم التي مزقها الانفجار. وكثف رجال الانقاذ البحث عن المفقودين حيث قاموا بتمشيط الحطام في سباق مع الزمن أملاً في العثور على ناجين بعد الانفجار الذي وقع مساء الثلاثاء وأودى بحياة 154 شخصاً وأدى لدمار واسع النطاق في العاصمة اللبنانية، وأحدث موجات زلزالية في أنحاء المنطقة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب وماكرون يناقشان هاتفياً إرسال مساعدة فورية إلى لبنان

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال مساعدة فورية إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.