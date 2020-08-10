الشرق الأوسط 9/8/2020

مقهى فيتنامي يقدم حياة جديدة للقطط الجريحة

بات لمحبي القطط الراغبين في التمتع بصحبتها أثناء ارتشاف القهوة مقصد لهم في فييتنام، مع مقهى مخصص لها في العاصمة هانوي، يضم 15 هراً عثر عليها جريحة بعد تعرضها لحادث. وقد بات المقهى مقصداً محبباً لمحبي القطط منذ فتح أبوابه الشهر الماضي، وهو يتيح لرواده شرب القهوة ومداعبة حيواناتهم المفضلة، كما يمكنهم من تقديم الأدوية لها والتعرف أكثر إلى قصصها.

الجمهورية 7/8/2020

ربط الفيتامين D بآلام الظهر

أشارت دراسات كثيرة إلى ارتباط الفيتامين D بآلام أسفل الظهر، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض مستوياته في الدم إلى مشكلات في العظام وبالتالي آلام أسفل الظهر. ويساعد فيتامين الشمس، في تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم. وهذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات. ودرس الباحثون ما إذا كانت مكملات الفيتامين D يمكن أن تعالج آلام الظهر لدى البالغين الذين يعانون من نقص فيه. ووجدوا أن مكمّل الفيتامين D يقلل من آلام الظهر عند البالغين الذين يعانون من نقص حاد في الوزن والسمنة.

الجمهورية 8/8/2020

جلد إلكتروني قادر على الإحساس

طوّر باحثون في سنغافورة جلداً إلكترونياً قادراً على إعادة الإحساس باللمس، في ابتكار يأملون من خلاله أن يتيح لأصحاب الأطراف الاصطناعية التعرف إلى الأشياء والإحساس بملمسها، بل وحتى الشعور بالحرارة والألم. ويتكوّن الابتكار الجديد الذي أطلق عليه اسم" إيسز" مما يصل إلى 100 حساس صغير، في مساحة تبلغ نحو سنتيمتر مربع واحد فقط. ويقول الباحثون إنّ هذا الجهاز يمكنه معالجة البيانات بسرعة تفوق سرعة الجهاز العصبي البشري، كما أنه قادر على التعرّف إلى ما بين 20 و30 ملمساً مختلفاً وقراءة الحروف بلغة" برايل" للمكفوفين بدقة تتجاوز 90 في المئة. ويعتمد الجهاز على برمجيات الذكاء الاصطناعي، والتي تمكّنه من التعلّم بسرعة. وقال رئيس فريق الباحثين أنّ البشر يحتاجون إلى تمرير إيديهم للشعور بالملمس، لكن في هذه الحالة يمكن للجلد بلمسة واحدة رصد الملمس بدرجات خشونة مختلفة.

زجاج متطور للهواتف الذكية

أزاحت شركة" كورنينغ" الستارة رسمياً عن الجيل التالي من طبقة الزجاج الواقية " Gorilla Glass". التي تستخدم على كل الهواتف الذكية. واختارت الشركة إسم " Gorilla Glass Victus" للتقنية الجديدة. التي تتمتع بمقاومة أفضل للخدوش والصمود في وجه السقطات على الأسطح الصلبة. وفي الاختبارات، أظهرت الطبقة الزجاجية الواقية الجديدة أنها تستطيع الصمود أثناء السقوط على سطح صلب من ارتفاع مترين. وتقول الشركة إنّ الطبقات الزجاجية الواقية التقليدية تتحطّم عادة أثناء السقوط من ارتفاع 0.8 متر فقط.