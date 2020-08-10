- En
- Fr
- عربي
لبنان الحر
أعلن رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، أنه "من الآن وصاعداً لن أعلق أو أصرح إلا عند الضرورة"، منبهاً في هذه المناسبة أن "الكورونا تجتاح قرى وبلدات بأكملها وسط اللامبالاة".
صوت لبنان
أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، إلى أنه "فيما اللبنانيون يلملمون ضحاياهم، برزت محاولة عزل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
radio orient
أجرت النائب بهية الحريري اتصالاً هاتفياً بمفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال مطمئنة على حالته الصحية بعد الاعتداء الذي تعرض له في مدينة صيدا واستمعت منه إلى ظروف وملابسات ما جرى معه، معربة عن استنكارها الشديد لهذا الاعتداء.
اذاعة النور
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل، أن "رئيس الحكومة حسان دياب أخطأ حين ربط الانتخابات النيابية المبكرة باستقالة حكومته دون علم رئيس الجمهورية ميشال عون.
صوت المدى
أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، أنه "اعتباراً من شهر تموز 2019 كان موضوع الاستقالة من الحكومة أو من المجلس النيابي يطرح في كل اجتماع للتكتل.