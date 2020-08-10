لبنان الحر

أعلن رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، أنه "من الآن وصاعداً لن أعلق أو أصرح إلا عند الضرورة"، منبهاً في هذه المناسبة أن "​الكورونا​ تجتاح قرى وبلدات بأكملها وسط اللامبالاة".

صوت لبنان

أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وائل أبو فاعور​، إلى أنه "فيما اللبنانيون يلملمون ضحاياهم، برزت محاولة عزل مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات.

radio orient

أجرت النائب ​بهية الحريري​ اتصالاً هاتفياً بمفتي صور ومنطقتها الشيخ ​مدرار الحبال​ مطمئنة على حالته الصحية بعد الاعتداء الذي تعرض له في ​مدينة صيدا​ واستمعت منه إلى ظروف وملابسات ما جرى معه، معربة عن استنكارها الشديد لهذا الاعتداء.

اذاعة النور

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​، أن "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ أخطأ حين ربط ​الانتخابات النيابية​ المبكرة باستقالة​ حكومته دون علم ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون.

صوت المدى

أوضح عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، أنه "اعتباراً من شهر تموز 2019 كان موضوع الاستقالة من الحكومة أو من ​المجلس النيابي​ يطرح في كل اجتماع للتكتل.