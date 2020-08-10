النهار/ رضوان عقيل

عرض لوجود اتصالات تدور بين أكثر من جهة في 8 آذار و14 آذار تتركز على كيفية إجراء تغيير الحكومة، والوقوف عند الشروط الفرنسية المطروحة على أكثر من مستوى للخروج من المأزق الذي يعيشه اللبنانيون.

الجمهورية/ نبيل هيثم

توقع أن يكون الشهر المقبل من أكثر الفترات السياسية مفصلية في لبنان لنصل إلى نتيجة من اثنين، إما إعادة ترميم المنظومة الحاكمة برعاية دولية مباشرة على النحو الذي يشبه ما حدث بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في سياق ما عرف حينها بالتحالف الرباعي، وإما الذهاب نحو الفوضى الشاملة التي كانت متوقعة بالأمس في ساحة الشهداء وامتداداً إلى وزارة الخارجية والطاقة والاقتصاد وجمعية المصارف.

النهار/ سابين عويس

أشارت إلى أن دعوة الرئيس حسان دياب الوزراء إلى التريث بالاستقالة جاءت نتيجة أن عدد الوزراء الراغبين بالاستقالة سيبلغ ستة، مما يعني أنه سيتعذر على الحكومة تعيين بديلين عن هؤلاء من دون نيل ثقة المجلس النيابي. ورأت أن استقالة الحكومة ستتم لكنها مسألة وقت فقط.

الديار/ هيام عيد

اعتبرت أن الاستقالات التي كرّت في الساعات الماضية تهدف إلى فتح صفحة جديدة من العمل السياسي بعد الحدث الكبير والكارثي في المرفأ. ونقلت عن مصدر وزاري إشارته إلى عدم وجود أية تصورات مسبقة لما يجب أن يكون عليه المشهد السياسي وتحديداً الحكومي اليوم وخلال الأسبوع الجاري في ضوء الموقف الذي سيصدر عن مجلس النواب قريباً.

نداء الوطن/ كلير شكر

رأت أن زلزال الرابع من آب لم يأت على المرفأ والمنطقة المحيطة به، بل قضى على ما تبقى من الإطار السياسي المتهالك منذ سنوات، واصفة موقف رئيس الحكومة حسان دياب الداعي إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة بأنه قنبلة وأنه من المبكر الدعوة إليها.