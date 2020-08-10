The NewYork Times

ماكرون يحث قادة العالم على تسريع إرسال المساعدات إلى لبنان بعد التفجيرين

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة العالم إلى الإسراع في تقديم المساعدات المالية والإنسانية للبنان يوم الأحد بعد أن دمّر تفجيران الأسبوع الماضي أجزاء من بيروت وتسببا بمقتل أكثر من 150 قتيلاً.

بعد يوم من الاحتجاجات الغاضبة ضد الحكومة اللبنانية بشكل هدد بامتداد حالة الفوضى، وافق أكثر من 30 من القادة الدوليين والمسؤولين الحكوميين على تسريع الدعم للبنان خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمه الرئيس الفرنسي ماكرون والأمم المتحدة.

وقال ماكرون أمام الحاضرين في مكالمة عبر الفيديو "الهدف اليوم هو العمل بسرعة وفعالية لتنسيق مساعداتنا على الأرض بحيث تذهب بأكبر قدر ممكن من الكفاءة إلى الشعب اللبناني" في مؤتمر شارك فيه الرئيس الأميركي ترامب والملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وممثلون عن البنك الدولي والصليب الأحمر الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والصين وجامعة الدول العربية.

كما شارك رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في المؤتمر.

ودعا ماكرون مراراً وتكراراً إلى تقديم مساعدات فورية للبنان وكان قد زار العاصمة بيروت بعد أقل من 48 ساعة من انفجارين دمرا منطقة واسعة من العاصمة.

The Guardian

المملكة المتحدة ستغرق في أعمق ركود مسجّل على الإطلاق مع تراجع الناتج الإجمالي المحلي بأسوأ شكل مقارنة مع بقية الدول الصناعية السبع

سيتم الإعلان رسمياً بأن الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ ما بعد الأزمة المالية التي شهدها العالم في العام 2008 ، حيث أغرق تفشي فيروس كورونا البلاد في أعمق ركود على الإطلاق.

من المتوقع أن تظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض خلال الأشهر الثلاثة وصولاً إلى حزيران بنسبة 21٪. بعد انخفاض بنسبة 2.2٪ خلال الربع الأول، انزلق الاقتصاد البريطاني إلى حالة ركود بعد تفشي الفيروس في مارس ما اضطر الحكومة إلى فرض إغلاق على مستوى البلاد لاحتواء الانتشار. وسيتم الإعلان عن الركود الناجم عن تداعيات الفيروس هذا الأسبوع فيما تحاول الحكومة تحقيق توازن بين تخفيف قيود الإغلاق لإطلاق النمو، مع الحاجة إلى منع حصول موجة ثانية شديدة من العدوى. بعد أربعة أشهر من الضوابط القاسية، تتعرض أعداد متزايدة من الشركات لضغوط مالية شديدة، مع بدء تزايد خسائر الوظائف بشكل مطّرد. كما يتم إطلاق بعض القيود المحلية مع زيادة الإصابات.

روسيا اليوم

كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: ترامب لا يريد منع روسيا من التدخل في الانتخابات

اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر الرئيس دونالد ترامب بإعاقة الجهود الرامية للحيلولة دون "محاولات روسية" مزعومة للتدخل في انتخابات الرئاسة القادمة.

وذكر شومر في حوار مع شبكة "أي بي سي" الإخبارية أمس السبت أن المزاعم عن محاولات روسيا للتدخل في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في الولايات المتحدة في الثالث من نوفمبر القادمة "صحيحة على الإطلاق"، مستشهدا بـ"معلومات وبيانات عامة". وقال السيناتور عن نيويورك إن الديمقراطيين يسعون إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق روسيا قبل أن تتمكن من إحراز نجاح في "مساعيها" المزعومة هذه، محملا الرئيس الجمهوري المسؤولية عن إعاقة أي مبادرات تشريعية مشتركة بين الحزبين في الكونغرس ترمي إلى فرض عقوبات على موسكو بهذا الصدد.

وتابع شومر متسائلا: "لماذا لا يريد ترامب منع روسيا من التدخل في هذه الانتخابات؟ يجب عليكم طرح هذا السؤال، وهذا مصدر ديمقراطيتنا". وأعرب شومر عن موافقته على نشر تفاصيل الإفادة السرية التي قدمها إلى الكونغرس الجمعة الماضية مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس، ويليام إيفانينا، حيث اتهم روسيا والصين وإيران بمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية. في الوقت نفسه، شدد رئيس الأقلية الجمهورية على ضرورة عدم الكشف عن مصادر المعطيات الاستخباراتية التي تستند إليها الإفادة المذكورة. وحمل إيفانينا في إفادته روسيا، دون تقديم أي أدلة على مزاعمه، المسؤولية عن إطلاق حملة لتشويه سمعة منافس ترامب المتوقع في الانتخابات، نائب الرئيس السابق جو بايدن، وتعزيز مواقع الرئيس الحالي قبيل الانتخابات. وأتهم مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى السلطات الروسية مرارا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، لكن التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر ونشرت نتائجه عام 2019 لم تكشف عن أي أدلة تثبت مزاعم وجود تواطؤ بين موسكو وحملة ترامب الانتخابية. ورفضت موسكو مرارا هذه المزاعم، مشيرة إلى عدم تقديم الجانب الأميركي أي أدلة عليها.