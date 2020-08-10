الوكالة الوطنية للإعلام

اختتام المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان ودعوات إلى تحقيق الإصلاحات وإجراء تحقيق شفاف يكشف أسباب الانفجار

قرر المشاركون في المؤتمر الدولي الافتراضي لمساعدة لبنان الذي عقد في باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالاشتراك مع الأمم المتحدة وبمشاركة 36 مسؤولاً من رؤساء وملوك ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ومدراء مؤسسات مالية دولية، العمل بحزم وبالتضامن لمساعدة بيروت والشعب اللبناني على تجاوز نتائج مأساة الرابع من آب. واتفقوا على حشد موارد مهمة في الأيام والأسابيع المقبلة بهدف تلبية الاحتياجات الفورية على أكمل وجه. وقد توافق المؤتمرون في البيان الختامي للمؤتمر، على أن تكون مساعداتهم سريعة وكافية ومتناسبة مع احتياجات الشعب اللبناني ومنسقة جيداً تحت قيادة الأمم المتحدة، وأن تسلم مباشرة للشعب اللبناني، بأعلى درجات الفعالية والشفافية. كما أبدوا "الاستعداد لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان، مما يستدعي، في إطار استراتيجية لتحقيق الاستقرار، التزام السلطات اللبنانية بالكامل القيام سريعاً بالاجراءات والإصلاحات التي يتوقعها الشعب اللبناني".

وكالة أنباء رويترز

أرامكو السعودية ترى تسارعاً في الطلب النفطي مع تخفيف الإغلاقات

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إنه يلحظ تعافياً في الطلب على النفط بآسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً عقب تخفيف إغلاقات مكافحة فيروس كورونا. وأبلغ الصحفيين خلال مؤتمر بالهاتف عقب إعلان نتائج الشركة "انظروا إلى الصين، طلبهم على البنزين والديزل عاد تقريباً إلى مستويات ما قبل كوفيد-19. نرى تحسناً في آسيا وفي أسواق أخرى.. مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق الشامل، نتوقع أن يزيد الطلب".

وكالة أنباء شينخوا

المجتمع الدولي يتعهد بمساعدة لبنان بعد الانفجار الضخم

تعهد المجتمع الدولي، بتقديم مساعدات كافية وفي الوقت المناسب ومنسقة بشكل جيد تحت قيادة الأمم المتحدة، لمساعدة الشعب اللبناني الذي تعرض للانفجارات الهائلة في ميناء بيروت قبل خمسة أيام. وبعد مؤتمر افتراضي مدعوم من الأمم المتحدة استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصدر ممثلون من بريطانيا وقطر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والبنك الدولي وغيرهم، بياناً مشتركاً تعهدوا خلاله بالتضامن مع الشعب اللبناني ودعمه. وأضاف البيان أن "المشاركين اتفقوا على أن مساعدتهم ينبغي أن تكون في الوقت المناسب وكافية ومنسقة مع حاجات الشعب اللبناني ومنسقة بشكل جيد تحت قيادة الأمم المتحدة وتسليمها مباشرة إلى اللبنانيين بأقصى قدر من الكفاءة والشفافية". وخلال المؤتمر، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إنه من أجل مساعدة لبنان على تجاوز المأساة والتعافي بشكل أفضل "سنحتاج إلى جميع المساعدات"، مضيفة "أتعهد بأن تلتزم الأمم المتحدة بمساعدة شعب لبنان بكل وسيلة ممكنة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزارة الصحة الروسية تتحدث عن مواعيد تسجيل لقاح كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة الروسية أن وثائق تسجيل لقاح مركز "غامالي"، بما في ذلك بيانات التجارب السريرية، قيد الفحص، وسيتم البت في مسألة التسجيل فيما بعد. وجاء في البيان أن "المستندات المطلوبة لتسجيل اللقاح التي طورها مركز "غامالي" للأبحاث، التابع لوزارة الصحة الروسية، بما في ذلك بيانات من التجارب السريرية، قيد الفحص. وسيتم البت في مسألة تسجيل اللقاح بناءً على نتائج الفحص". كما كشف نائب وزير الصحة الروسية، أوليغ غريدنيف، أن اللقاح الأول ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز "غامالي" سيتم إعطاؤه للأطباء والجسم الطبي الذي يعمل على مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى الاستعداد لتطعيم كبار السن. وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، في وقت سابق، إنه يتم تطوير 26 نوعًا مختلفًا من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية. واجتاز لقاح واحد طوّره مركز "غامالي" تجارب سريرية على المتطوعين. ومن المقرر إطلاق أول لقاح منها في أيلول، والثاني في تشرين الأول من هذا العام.