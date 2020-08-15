لبنان الحر

لم تقتصر الانتقادات التي تعرض لها حزب القوات اللبنانية وكتلته النيابية "الجمهورية القوية" على خلفية عدم تقديم استقالات النواب من المجلس النيابي على غرار زملائهم السبعة كردة فعل على زلزال 4 آب واستجابة للمطلب الشعبي بإطاحة السلطة الحاكمة برمتها، على الثوار في التظاهرات الاحتجاجية بل تعدتهم الى اهل البيت، حتى من بعض الملتزمين حزبيا الذين اطلّوا عبر الشاشات مطالبين بالاستقالة القواتية من الندوة البرلمانية. لكن الحسابات الشعبية في واد والسياسية في آخر، بعيدة المدى لا تقتصر على اللحظة القائمة.

صوت لبنان

دان ​الحزب الشيوعي اللبناني​ في بيان، "اتفاقية الاستسلام التي وقعتها سلطة ​الإمارات العربية المتحدة​ مع العدو الصهيوني برعاية ​ترامب​ والتي أسقطت كل الأقنعة، فما كان يجري خلال أعوام في السر أصبح يجري اليوم في العلن"، معتبرا أن "خطورة هذه الاتفاقية تكمن أيضا في توقيتها كعملية دعم مباشر لترامب في ​الانتخابات الرئاسية​ الأميركية وإيذانا بكر سبحة اتفاقيات الخيانة في منطقة ​الخليج العربي​ لتنفيذ ​صفقة القرن​، وإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي واستبداله بكل أنواع الصراعات الاتنية والطائفية والمذهبية لتفتيت المنطقة. انها الاتفاقية التي تضاف إلى لائحة طويلة من التآمر والتخاذل والتواطؤ الرسمي العربي على مختلف الصعد مع العدو الصهيوني".

radio orient

ترأس ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ قداسا في ​كنيسة​ سيدة قنوبين، لمناسبة عيد انتقال ​السيدة العذراء​ بالنفس والجسد، ثم القى عظة بعنوان "ها منذ الان تطوبني جميع الاجيال، لأن القدير صنع بي العظائم"، أشار فيها إلى اننا "نحن اليوم في هذا الظرف المر الذي نعيشه ويعيشه العالم بسبب ​الكورونا​، نتوجه للرب يسوع سيد الارض والتاريخ والى مريم سيدة كل شعوب الارض وبالنسبة لنا خاصة ​سيدة لبنان​، ونقول وطننا مشلول اصلا بالازمة السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والكورونا.

اذاعة النور

رأى رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني في لقاء سياسي في بيروت بذكرى إنتصار تموز2006، أن "الوطن اليوم بحاجة الى عملية جراحية، وهذا يتوجب علينا العودة الى دستور الطائف، لنتمكن من تحقيق تطلعات الشعب الذي يعاني أكثر من اي وقت مضى، وهذا ما يشدد عليه دولة الرئيس نبيه بري".

صوت المدى

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، الذي استقبله في قصر بعبدا، ان "تحقيق الإصلاحات والمضي في مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي المالي، ستكون من ابرز مهمات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها، ولن يكون هناك أي تهاون او تراجع حتى تحقيق هذه الأهداف مهما برزت عقبات من المتضررين من الاصلاح ووقف الهدر والفساد"، معربا عن امله في ان "تساعد عملية التدقيق الجنائي forensic audit في كشف المخالفات التي ارتكبت على مر السنين".