الشرق/ تيريز قسيس صعب

تحدّثت عن الحركة الديبلوماسية في اتجاه بيروت لم تثمر نتائجها على خط تشكيل الحكومة خلال الساعات المقبلة، إلاّ أن كثافة الاتصالات المعلنة وغير المعلنة تركّز على أهمية التوصّل إلى تسوية سياسيّة ينتظر اتضاح معالمها، وشكل الحكومة وعملها، وأضافت أنّ وبحسب متابعين لهذا الملف، فإنّ الاتصالات الجارية على خط تشكيل الحكومة، والمشاورات المتواصلة تتم بهدوء في انتظار تبلور صورة أوضح قبل الاستشارات النيابية الملزمة، وقالت إنّ العمل منصبّ أكثر على مهمّات هذه الحكومة والمسؤوليات المطلوبة منها، وطبيعة عملها، كما أكّدت أنّ المطلوب من الحكومة الجديدة العمل على ملفين أساسيين هما: الاصلاح ومكافحة الفساد. واعتبرت أنّ هذا الأمر هو مطلب المجتمع الدولي أيضًا، سيّما وأنّ الحكومة يجب أن تتمتّع بالتمثيل من أجل القيام بهذه المهمّة، مهما كان شكلها تكنوقراط، أقطاب، أو وحدة وطنية.

الديار/ نبيه البرجي

تناول موضوع انفجار عنبر رقم 12 وقال: يوماً بعد يوم، يزداد المشهد وضوحاً ويزداد التباساً. وأضاف أنّه ثمّة يد غليظة هي التي فجرت العنبر رقم 12، بوحشية، كما بحرفية مذهلة تحول دون تحديد هوية تلك اليد، وقال إنّ التعليقات والمواقف وحتى مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت أنّ ما حصل يندرج في خطة ترمي إلى دفع لبنان في الاتجاه الآخر. كذلك نوّه إلى أنّ أجهزة الاستخبارات الأميركيّة تقول إذا ما اندلعت الحرب عبر الخط الأزرق، لا بد من أن تمحو مدن مثل تل أبيب أو حيفا، في غضون دقائق، إلى هيروشيما. كما نَقَلَ عن مصدر سياسي موثوق جداً ما قاله قطب سياسي بارز لديفيد شينكر وهو الشكوى من التلكؤ والتذبذب وحتى من الخوف الأميركي من حزب الله.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

قال إنّه لا يمكن فهم اتصالات الرئيس الفرنسي بالمرجعيات والقيادات السياسية اللبنانية البارزة غداة زيارته الاخيرة لبيروت ودعوته مباشرة او مداورة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلّا تأكيداً لتفويض أميركي ـ دولي له لرعاية حل للأزمة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن أنّ الضغوط الدولية التي مورِسَت على لبنان لتقويض نفوذ بعض القوى السياسية المؤثرة فيه أثبتت عدم جدواها، وأوصلت البلد الى حافة الانهيار الذي يطيح بمصالح الضاغطين والمضغوطين في آن معاً، وبالتالي خسارة الجميع.

اللواء/ عمّار نعمة

تكلّم عن شكل الإعلان الأميركي، أمس الأول، عن اتفاق تطبيع للعلاقات بين الحكومتين الإماراتية والإسرائيلية، وهو الحدث الأهم في المنطقة الذي لن يكون في مقدور لبنان تجاهله كون الأمر يتعلّق بآخر تطورات الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية وخاصةً قضية اللاّجئين الفلسطينيين، ولبنان معنيّ بهذا التطور الأخير في شكل أساسي لناحية كونه يحتضن عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه منذ العام 1948. ولفت إلى حديث بروفسور العلوم السياسية في الجامعة الأميركية هلال خشان الذي قال إنّ الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب لم يحمل جديداً وهو استكمال لمشروع صفقة القرن لحل الصراع والذي تعثّر نتيجة المعارضة الكبيرة التي حصلت له، وهدف الاتفاق الجديد هو تشجيع الدول العربية والإسلامية لكي توقّع اتفاقيات سلام مع إسرائيل ما من شأنه الضغط على الفلسطينيين للقبول بما هو مطروح عليهم. ويشير إلى أنّ ما حدث سيلقى قبولاً عربياً وحتى انخراطاً من قبل البعض، برغم أنّه سيلقى أيضاً معارضةً من دول عربية معروفة ومعها إيران.

الأخبار/ إيلي الفرزلي

تحت عنوان الخليوي: سقطت الحكومة ولم تتسلّم الدولة القطاع كتب الفرزلي، اتخذت الحكومة قرار استعادة إدارة قطاع الخلوي من شركتي "زين" و"أوراسكوم" في ٥ أيار الماضي وقد مرّت أكثر من ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين، وكانت نتيجتها استقالة الحكومة وبقاء الشركتين في مكانهما. وتساءل عن إذا صفحة استرداد القطاع قد طُويت؟ وقال كثرٌ اتهموا وزارة الاتصالات، في الأشهر الماضية بالتواطؤ مع الشركتين لعدم إتمام عملية التسليم والتسلّم. وأضاف أنّ تعيين وزير الاتصالات لأعضاء جدد لمجلس الإدارة، بعد شهر من قرار مجلس الوزراء، لم ينفّذ حتى اليوم، لأنّ التسلم لم يتحقّق. كذلك نوّه إلى أنّ إسم رئيس الوزراء المقبل يحدّد وجهة التعامل عن القطاع، وهذا أعطى أملاً، لشركة زين تحديداً، بالبقاء في موقعها. هي التي تُتهم بعرقلة كل مساعي التسليم والتسلم، من خلال تأخير الأعمال والضغط على الموردين، الذين لم يقبضوا أياً من مستحقاتهم منذ أكثر من عام، وهذا السيناريو لا ينطبق على شركة "ألفا"، التي يبدو، بحسب مصادر الوزارة، أنّها أنجزت ما كان طُلب منها من ملفات ومعلومات في سياق الإعداد لتسليم القطاع.