روسيا اليوم

ظريف: مرابطة البوارج الأجنبية قبالة سواحل لبنان أمر ليس طبيعياً

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن مرابطة البوارج الأجنبية قبالة السواحل اللبنانية أمر ليس طبيعيا، وتهديد للشعب اللبناني ومقاومته. وأضاف ظريف: "نعتقد أن التحقيق يجب أن يكون لبنانيا ويجب أن توجهه الحكومة اللبنانية". وتابع: "ما يختاره لبنان نحن نختاره، وأمن لبنان هو أمننا وأي حكومة ينتخبها الشعب اللبناني سنتعاون معها"، مشيرا إلى أن طهران تدعم ما يريده الشعب اللبناني وما يختاره. وشدد على أن إيران لم تفرض يوما أي شيء على أي أحد في لبنان، وتابع: "إذا سمح الشعب اللبناني لمن لا يريد الخير للبنان ببث الفرقة فحينها ستبرز المخاوف تجاه المستقبل". وأضاف أنه على المجتمع الدولي أن يعترف باستقلال لبنان وأن يبتعد عن التدخل في شؤونه.

روسيا اليوم

استطلاع: 65.1% من الروس يثقون بالرئيس بوتين

كشف استطلاع أعده المركز الروسي للرأي العام "فتسيوم"، أن 65.1٪ من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين. وخلص الاستطلاع إلى أن 65.1٪ من المستطلعين أعربوا عن ثقتهم بالرئيس بوتين، فيما أكد 52.2٪ ثقتهم برئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين. ونال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي ثقة 29.9٪، وزعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف ثقة 25.7٪، وزعيم حزب روسيا العادلة سيرغي ميرونوف 23.7٪.