الجزيرة - السعودية

المملكة والأردن توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي

وقّعت حكومتا المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين. وقد وقّع المذكرة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ المهندسة هالة عادل زواتي. وقال سمو وزير الطاقة بهذه المناسبة: "إن المذكرة تأتي انطلاقاً من الإرادة السامية لقيادتي كلا البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما ".

أخبار الخليج - البحرين

الملك يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله

صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مرسوم رقم (50) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، جاء فيه: "تُنشأ لجنة تسمى (لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال)، ويُشار إليها فيما بعد بكلمة (اللجنة)، وتشكَّل برئاسة وزير الداخلية، ويتولى المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أمانة سر اللجنة وكافة الأعمال الإدارية لها، وأية مهام أخرى توكل إليه منها، وتختص اللجنة بدراسة كافة المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

القدس - فلسطين

الوفد المصري يغادر غزة بعد ساعات من وصوله

غادر الوفد المصري، قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون (إيرز) بعد ساعاتٍ من وصوله. وعلم "القدس" دوت كوم من مصادر خاصة أن الوفد اجتمع فقط مع قيادة "حماس"، ولم يجتمع مع الفصائل الأُخرى. وبحسب تلك المصادر، فإن الوفد بحث مع قيادة "حماس" ملفات عدة، منها تنفيذ تفاهمات الهدوء، وملف المصالحة والحراك الفلسطيني.

الاتحاد - الإمارات

قبرص تنتقد مهادنة الاتحاد الأوروبي لتركيا

انتقدت قبرص، شركاءها في الاتحاد الأوروبي بسبب "سياسة المهادنة" في التعامل مع تركيا. وتتصدى قبرص واليونان لتركيا التي تنقب عن الغاز في مناطق تابعة لهما في شرق البحر الأبيض المتوسط. جاءت التصريحات القبرصية بعد فشل اليونان في الحصول على التزام قوي من شركائها في الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على أنقرة بسبب المسوح التي تقوم بها للكشف عن الغاز في البحر في مناطق تابعة للدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي.