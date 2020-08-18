الجمهورية/ أنطوان فرح

يبشّر البعض، بأنّ سعر الدولار مُقبلٌ على مزيد من التراجع المستدام وصولاً إلى مستويات تحت سقف 4 آلاف ليرة، والبنزين والمازوت متوفران في الأسواق، الخبز مؤمّن ولا بوادر أزمة، والكهرباء شبه منتظمة وفق برنامج التقنين الأصلي. لكن فرح أوضح أن الأزمة الأصلية المرتبطة بالانهيار أصبحت أشدّ تعقيداً، وليس مستبعداً أن يكون الخريف المقبل موعداً لحقبة جديدة في طريق الجلجلة، ستكون أصعب وأقسى على الناس، في حال تعطّل مشروع تأليف حكومة جديدة، وبقي الوضع على ما هو عليه اليوم. وقال المشهد الاصطناعي الذي نختبئ وراءه، ظرفياً ولفترة قصيرة زمنياً، وقد يتفاجأ اللبنانيون، بأنّ نقطة التحوّل التي يأملون من خلالها الوصول إلى وضع أفضل، هي واقعياً نقطة تحوّل في اتجاه الأسوأ. وبالتالي، لن يكون سعر صرف الدولار في السوق السوداء منخفضاً في مثل هذه الصورة. وما نشهده اليوم، هو مجرد تراجع ظرفي سيزول لاحقاً، ولا علاقة له بالوضع الاقتصادي أو المالي.

اللواء/ كارول سلوم

نقلت عن مصادرها أن من المتوقع أن تتواصل الاتصالات في الساعات الأربع وعشرين أو الثماني والأربعين المقبلة وسيكون أمام كل فريق الوقت للإجابة في ما خص الملف الحكومي، وليس بالضرورة أن يتم التأخير خصوصاً أن الاتصالات الداخلية تواكبها أخرى خارجية حول المسألة الحكومية، فالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على متابعة يومية مع الرئيس عون، وهناك زيارات من وسطاء تسجل في قصر بعبدا الذي ينتظر زيارة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط لم يعرف موعدها بعد وإن كانت مرتقبة في أي وقت.

الديار/ محمد علوش

أوضح أنه في الوقت الذي تزداد به الدعوات إلى إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وتقصير عمر المجلس النيابي، وجدت السلطات اللبنانية نفسها أمام استحقاق انتخابي من نوع آخر، هو الانتخابات الفرعية، بعد استقالة 8 نواب من الندوة البرلمانية. وتلفت المصادر النظر إلى أن الاستقالات النيابية الحالية لم تتخطّ ثلاثة في الدائرة الواحدة، ما يعني أن الانتخابات يجب أن تتم على أساس النظام الأكثري في كل المناطق، في دائرة بيروت الأولى، في دائرة الشوف - عاليه، في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)، في دائرة الشمال الثالثة، وفي دائرة كسروان جبيل. ونقل عن مصادره أن هناك معلومات تؤكد عدم النيّة بإجراء الانتخابات الفرعية ضمن المدة المنصوص عليها في الدستور، لأجل اعتبارات عديدة، أبرزها بطبيعة الحال، وباء "كورونا" الذي يفتك بالمجتمع اللبناني، مشيرة إلى أن هذا الفايروس، إلى جانب الوضع المالي السيئ للدولة اللبنانية ومشاكلها الاقتصادية الكبيرة، قد يؤديان إلى تأجيل الانتخابات دون إلغائها.