الوكالة الوطنية للإعلام

بري: لا حل ولا خلاص للبنان إلا بالدولة المدنية

أكد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في دردشة مع الاعلاميين، ان "لا حل ولا خلاص للبنان إلا بأن يمتلك الجميع جرأة وشجاعة الذهاب نحو الدولة المدنية، فخلاص لبنان لا يكون إلا بالإقدام على هذه العملية الجراحية الدستورية". وسأل: "إذا كان ذلك مستندا على قاعدتين اساسيتين هما الحفاظ على الدستور وحفظ حقوق الاديان والطوائف، فما الذي يمنعنا من القيام بهذا الامر؟".

وكالة أنباء رويترز

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في ذكرى اتفاق تقاسم السلطة

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذين تجمعوا بمناسبة ذكرى اتفاق انتقالي لتقاسم السلطة وطالبوا بإصلاح سياسي أسرع، وأحرق بعضهم إطارات سيارات. وشكل الاتفاق تحالفاً غير مستقر من التكنوقراط المدنيين والمسؤولين العسكريين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان 2019، على أن تُجرى انتخابات بعد 39 شهراً.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ماكرون: أنا وترامب لدينا وجهات نظر متقاربة بشأن شرق المتوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكتب ماكرون، على "تويتر": "تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الوضع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا ولبنان"، مضيفاً: "لدينا وجهات نظر متقاربة، إذ تتمثل مصلحتنا المشتركة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة، وسنتمسك بذلك".

وكالة أنباء شينخوا

بوتين وأردوغان يناقشان الأوضاع في ليبيا وسوريا هاتفياً

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الوضع في ليبيا وسوريا، خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أرودغان، وأضاف الكرملين أنه بالنسبة للأزمة الليبية، فقد تم التأكيد مرة أخرى على الحاجة لخطوات حقيقية من قبل الأطراف المتحاربة من أجل وقف إطلاق النار بشكل مستدام وإطلاق مفاوضات مباشرة، وفقاً لقرارات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير 2020 وقرار مجلس الأمن الدولي 2510، وافق بوتين وأردوغان على المزيد من تنسيق الجهود في الحرب ضد الإرهاب في سوريا والالتزام باتفاقيات روسيا - تركيا حول منطقة عدم التصعيد في إدلب، بحسب الكرملين.