الشرق

12/8/2020

" بنك لبنان والمهجر" يكشف خططاً لبيع حصته في " بنك بلوم مصر".

"كشف" بنك لبنان والمهجر" انه يدرس خيارات استراتيجية من بينها بيع حصته في "بنك بلوم مصر" نظراً للأوضاع الراهنة في بيروت وللالتزام بقرارات مصرف لبنان المركزي بزيادة رأس المال. وبنك "بلوم مصر" تابع لمجموعة" بنك لبنان والمهجر"، وبدأ العمل في مصر عام 2005 ولديه نحو 28 فرعاً.

الشرق الأوسط

12/8/2020

اقتصاد فرنسا يتعلق بقشة "السياحة الداخلية"

ألقت أزمة كورونا العالمية بظلامها على قطاع السياحة الفرنسي، الذي تكبر خسائر فادحة خلال الأشهر الماضية، قدرت الحكومة قيمتها بما يتراوح 30 إلى 40 مليار يورو. وتدر السياحة على الاقتصاد الفرنسي نحو 180 مليار يورو سنوياً. وبذلك تكون فرنسا قد شهدت أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، اذ سجلت تراجعاً تاريخياً بلغت نسبته 13.8% من إجمالي ناتجها المحلي في الفصل الثاني من العام الجاري.

15/8/2020

اقتصاد البرازيل ينجو من كورونا بأقل الخسائر

رغم ان البرازيل هي أكبر دولة في أميركا اللاتينية، وثاني أكبر دولة في العالم من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، فإن الاقتصاد البرازيلي يسجل أقل معدل انكماش في المنطقة بفضل الاستجابة الاقتصادية السريعة لجائحة كورونا وإجراءات التحفيز المؤقتة. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في البرازيل مثل مؤشر الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة، تجاوزت توقعات المحللين مع استئناف نشاط المتاجر والمصانع وانفاق الحكومة مليارات الدولارات كمساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا كما يرصد خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد البرازيلي وهو الأكبر في أميركا اللاتينية يقود مسيرة التعافي وقال جوستاف رانغل كبير محلي منطقة أميركا اللاتينية في مؤسسة آي إن جي فايننشيال ماركتس إن بيانات التردد على أماكن العمل تشير إلى أن تعافي البرازيل سيكون اسرع من الدول المجاورة.

15/8/2020

الليرة التركية تنهار إلى قاع تاريخي

واصلت الليرة التركية رحلة سقوطها الحر خلال تعاملات نهاية الأسبوع لتسجل مستوى قاع تاريخي جديد مقابل الدولار وسط تصعيد جيوسياسي غير مسبوق مع دول على رأسها اليونان وفرنسا وتخبط حكومي ظاهر مع تقليل من أهمية تقلبات العملة. وتعمقت الجراح مع استمرار تصاعد عجز الحساب الجاري ويرى مراقبون إن تواصل سياسة الإنكار الحكومي تفتح الباب على مصراعيه لكارثة اقتصادية مقبلة. وسجل الدولار سعراً تاريخياً مرتفعاً عند 7.38 ليرة مع توقعات بمزيد من انهيار العملة التركية التي تراجعت بنحو 20 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام. وبمعدل تقلب يفوق 71 في المائة خلال 30 يوماً لتكون أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء. واستعادت الليرة هامشاً بسيطاً من خسائرها خلال تعاملات منتصف اليوم وقبل الإغلاق ليصل الدولار إلى نحو 7.36 ليرة تركية.

13/8/2020

" أوبك" تتوقع تراجع الطلب على النفط 9 ملايين برميل يومياً

توقعت منظمة أوبك، انخفاض الطلب العالمي على النفط في 2020 بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق بسبب جائحة كورونا، بنحو 9 ملايين برميل يومياً، وقالت إن التعافي في العالم القادم ستشوبه ضبابية كبيرة، مما قد يصعب على المنقطة وحلفائها مهمة دعم السوق. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري أمس، إن الطلب العالمي على النفط سينخفض 9.06 مليون برميل يومياً في العام الجاري، وهو ما يتجاوز تراجعا قدره 8.95 مليون برميل يومياً توقعته قبل شهر. وانهارت أسعار النفط بعد أن عصف فيروس" كورونا" بحركة السفر والاقتصاد. ورغم تخفيف بعض البلدان إجراءات الإغلاق، وهو ما سمح بتعاف للطلب، تظلّ المخاوف من نوبات تفش جديدة تضغط على الأسعار، وتتوقع أوبك استمرار ذلك. واتفقت أوبك وحلفاؤها في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك + على تخفيضات غير مسبوقة للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول (أيار) سعياً لمواجهة تهاوي الطلب، في حين قالت الولايات المتحدة ودول أخرى إنها ستقلل الضخ.

13/8/2020

كارثة اقتصادية داخل دهاليز البنوك التركية

كشف تحليل اقتصادي حديث أن كارثة اقتصادية تدور داخل دهاليز البنوك التركية ساهمت فيها القيادة السياسية من خلال التستر على حقيقة عمليات النظام المالي وواقع الاستقرار النقدي في البلاد. وأود تقرير تحليلي نشرته" فورين بوليسي" الأميركية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نجح في إخفاء كارثة اقتصادية داخل النظام المصرفي التركي، وأنه نجح في عدم إبراز عجز ميزانيتها مما ولد شعورا زائفا بالاستقرار، مؤكداً أن هذه الطريقة ستؤدي إلى كارثة كبيرة. وبحسب تقرير للكاتب كريس ميلر، مدير برنامج أوراسيا بمعهد أبحاث السياسة الخارجية في محلة فورين أكثر مما ينبغي، لكنها فعلت ذلك بطريقة قامت فيها بإخفاء التكاليف المنفقة في أعماق نظامها المالي، وجعلتها غير مرئية للجميع باستثناء أكثر المحققين الماليين التزاماً ويوضح ميلر" منذ الأزمة المالية لعام 2008، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة منخفضة ... ما لفت انتباه البنوك التركية، لتقوم بالانغماس في القروض الدولارات حيث قامت البنوك التركية في صناعات مثل السياحة والطاقة والبنية التحتية والعقارات". ويؤكد في تقريره لـــ" فورين بوليسي" لم تمنح كل الدولارات التي اقترضتها البنوك التركية من الخارج إلى الشركات التركية بل إن معظم الأتراك يقترضون لشراء منازل أو سيارات بالليرة وليس بالدولار، لذلك احتاجت البنوك التركية إلى الليرة لإقراضهم".

الجمهورية

14/8/2020

عشرات ملايين الدولارات ستدفعها شركات التأمين

يفيد تقرير لمعهد التمويل الدولي أنّ الأضرار التي لحقت بالممتلكات وحدها جرّاء الانفجار، قد تتجاوز 7 مليارات دولار. وعلى الرغم من أنّ التأمين لا يغطي سوى جزء بسيط من الخسائر، إلا أنّ الأثر المالي للانفجار قد يؤدي إلى إحداث ثقوب في الميزانيات العمومية لشركات إعادة التأمين. وقد تصل الخسائر المؤمّن عليها في الميناء والسفن والبضائع القريبة إلى 250 مليون دولار، وفقاً لشركة" جاي كاربنتر وشركاه" وهي شركة وساطة أميركية. كذلك تتوقع " هانوفو ري" وهي شركة إعادة تأمين أخرى مقرها ألمانيا، ألا تقل الخسارة عن 10 ملايين يورو. إلى ذلك أضاء التقرير على جانب آخر من الأزمة يواجهها عملاء التأمين الذين يدفعون من أموالهم الخاصة لإصلاح الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، إذا يصرّ معظم اللبنانيين على الحصول على أموال بالدولار النقدي مقابل السلع والخدمات.