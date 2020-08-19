TL

أشار قرار المحكمة الى أن لا ارتباط مباشرا" للإغتيال بالنظام السوري على رغم اشارته الى أن الاغتيال حصل بعد لقاء البريستول المطالب بخروج القوات السورية من لبنان، وبأمور عدة ذات صلة.

المنار

بعد ان أقفلت كل السبل لتطويق كورونا ، كانت التوصية بالاقفال العام .

اقفال لاسبوعين لعلهما يحدان من الكارثة التي تسيطر على البلاد، والتي يظهر ان واقع الوباء يفوق تعداد ارقام المصابين، وان البلد المصاب بكل الامراض السياسية والاقتصادية اعجز من ان يحتمل انتشارا لكورونا كالذي يشهده اليوم.

nbn

بعد أكثر من 15 عاما على إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أصدرت المحكمة الدولية حكمها في القضية: سليم عياش مذنب أما حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا فغير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم الموجهة إليهم.

mtv

وأخيرا: حكمت المحكمة. فبعد خمسة عشر عاما ونصف العام صدر حكم البداية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. الحكم يدين بشكل مباشر، رجلا واحدا: سليم عياش.

NTV

لا أدلة على أن قادة الحزب كان لهم علاقة ولا دليل مباشرا على ارتباط سوريا بالجريمة وبهذه العبارة المثقوبة أبقت المحكمة على باب للولوج مجددا الى دور سوري لاحقا في الجرائم المترابطة لكن هذا الدور سحبته كليا وجزئيا عن حزب الله بتثبيتها أن لا دليل على أن عياش وبدر الدين وبامرة قيادة الحزب كانا على تنسيق لتنظيم عملية الاغتيال.

OTV

بعد خمسة عشر عاما على الجريمة، صدر حكم محكمة لاهاي. أما الحقيقة والحرية والوحدة الوطنية، فرهن إرادة الناس، الذين أكدوا اليوم بوضوح، أنهم ضد الفتنة، وأن التحريض لن يفعل فعله في إعادة البلاد إلى آتون الحرب والموت والدمار.

LBC

لبنان يكتوي بعدد من الملفات ، فبالإضافة إلى ملف انفجار المرفأ الذي ما زال لهيبه يلفح وشظاياه تتساقط ... هناك ملف كورونا الذي تتوسع مخاطره يوما بعد يوم .

الميادين

علق عضو ​مجلس الشعب السوري​ أحمد الكزبري، على قرار ​المحكمة الدولية​ الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق ​رفيق الحريري​، مشيراً إلى أن "على الساسة في ​لبنان​ أن يقدموا اعتذارهم للحكومة السورية وإلى الشعب السوري عن كل ما بدر منهم من اتهامات زائفة، بعدما صدر الحكم عن المحكمة الدولية وأثبت عدم علاقة ​الحكومة السورية​ بعملية الاغتيال".

الجزيرة

اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، ان "​حزب الله​ يعمل تحت رعاية عدم مبالاة من ​الحكومة اللبنانية​، والحكومة اللبنانية تلغي نفسها أمامه".

العربية

لفتت ​وزارة الخارجية السعودية​ إلى انها تابعت "ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​ والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لحزب الله​ ارتكب تلك الجريمة الشنعاء". ورأت في الحكم القضائي "ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق​ العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم".