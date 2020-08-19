لبنان الحر

أمل رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ "أن يشكل حكم ​المحكمة الدولية​ معبراً لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار كما كان يحلم رئيس ​الحكومة​ الراحل الشهيد ​رفيق الحريري​ ليخرج الوطن من هذه المحنة قوياً ومتماسكاً بوحدته الوطنية".

صوت لبنان

اعتبر رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ ان"الجميع اراد الحقيقة والعدالة ويريد تسليم عياش، و​المحكمة الدولية​ أشارت إلى الجو السياسي الذي سبق اغتيال ​رفيق الحريري​، والقاضي أقر أن اغتيال الحريري أعقب المطالبة بمغادرة ​سوريا​ من ​لبنان​، والقرار السياسي كان واضحاً من اغتيال والدي، فاغتيال رفيق الحريري كان لتغيير وجه لبنان".

radio orient

أشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​سامي فتفت​ إلى أنه "ثبت تورط ​سليم عياش​ في قتل رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​ بأدلة و براهين احترافية بعيدة عن اي تسييس او تدخل. كما ثبت ان الدافع الاساس سياسي بعد تمدد دور وحضور المعارضة".

اذاعة النور

أعلنت ​وزارة الداخلية والبلديات​ اقفال المؤسسات التجارية والخاصة في كافة المحافظات اعتباراً من صباح يوم الجمعة 21 آب إلى صباح يوم الاثنين 7 أيلول. على ان يمنع التجول من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً من كل يوم.

صوت المدى

أكد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب أهله في مناطق الجميزة والأشرفية ومار مخايل والنهر والرميل وكل المناطق التي تضررت من انفجار المرفأ، وهو سيقوم بالتحرّك السياسي الناشط لدفع الدولة الى أداء واجباتها وحضّ الدول المانحة على تفعيل مساعداتها والإسراع في تقديمها.