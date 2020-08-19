الجمهورية/ طوني عيسى

قال أنه عند الثانية عشرة و47 دقيقة، ظُهرَ أمس، تنفَّس "حزب الله" الصعداء بعد النطق بحكم المحكمة الدولية. والأرجح أنّه أساساً كان على درجة عالية من الاطمئنان بالقرار المنتظر، بعد تأجيل 11 يوماً بسبب انفجار المرفأ. لقد جاء الحُكم بالنسبة إلى "الحزب" أفضل ما يمكن. فهو أكّد أن لا دلائل إلى ارتباط قيادة "الحزب" أو سوريا بالعملية، مع إشارة معبِّرة إلى علاقةٍ طيّبة كانت قائمة بين الرئيس رفيق الحريري والأمين العام "الحزب" السيد حسن نصرالله في الفترة التي سبقت التفجير. إذاً، هذا ما يهمّ "الحزب"، والباقي تفاصيل.

اللواء/ عمّار نعمة

أوضح بأنها فترة تمرير للوقت في ظل الفراغ الحالي على الصعيد الحكومي بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب. ويبدو أن هذه الفترة ستطول وتتضاءل فرص التوصل إلى حكومة جديدة قبيل عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان المنتظرة في الأول من شهر أيلول المقبل للاحتفال مع لبنان بمئويته الأولى.

الشرق/ يحي جابر

قال إن لبنان أمام استحقاقات بالغة الأهمية، من مثل تشكيل الحكومة الجديدة، ولا يوجد في "نادي المرشحين لرئاسة الحكومة" هذه سوى اسم الرئيس سعد الحريري الذي اطل على اللبنانيين بعد ظهر أمس، من لاهاي، بكلمة وفاء عالية التقدير لوالده الشهيد وأنها أمانة في أعناق كل من يريد لبنان وطنا أمنا ومستقرا ومزدهرا، وعاصيا على كل من لا يريد الخير لهذا البلد وأهله.

الجمهورية/ ايفا أبي حيدر

قالت إن المواطنين يشكون من توقف عدد كبير من الصرافين فئة "أ" عن تحويل الدولار المدعوم إلى الخارج، أكان للعاملات المنزليات أو لدفع أقساط الطلاب في الخارج أو قسط منزل. فبعدما عمل المصرف المركزي على إراحة متطلبات السوق عبر الإفراج عن بعض ملايين الدولارات وضخّها فيها، يبدو أننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة عناوينها التقنين قبل التوقف ربما عن إعطاء الدولار المدعوم. وقد لاحظ المواطنون منذ نحو الأسبوع توقّف عدد من الصرافين عن تحويل الأموال إلى الخارج بالدولار المدعوم للعاملات المنزليات وأقفلوا محالهم، ومن لا يزال يؤمّن هذه الخدمة خفّض المبلغ المسموح تحويله من 300 دولار إلى 150 دولاراً. كذلك إنّ خدمة تحويل الأموال إلى الطلاب في الخارج شبه متوقفة، إذ هناك قلة قليلة من الصرافين لا تزال تؤمّنها، فالصرّاف ما عاد يملك الإمكانات المالية لتحويل 3000 دولار، بعدما خفّض المركزي بدوره سقف المبالغ إلى الصرافين من 800 الف دولار يومياً إلى 30 الفاً. لذا، يحاول الصرافون، وإرضاء لأكبر عدد ممكن من المواطنين، تقليص حصة الفرد ليستفيد من الدولارات المتوفرة أكبر عدد من المواطنين.

اللواء/ أحمد الأيوبي

بالحديث عن انفجار 4 آب قال أنه في قراءة إجمالية للواقع بعد حصول تفجير بيروت، فإنه لم يعد ممكناً استبعادُ أيّة فرضية ولم يعد جائزاً إهمالُ أيّة مخاوف ولا التقليل من أهمية أيّ تحذير، وهذا يستوجب الكشف الميداني الأمني والقضائي التلقائي على كلّ المرافق العامة، بما في ذلك مرافئ طرابلس وصيدا وصور، ومعامل الكهرباء في الزهراني ودير عمار وغيرها، والاستعانة بالخبرات العربية والأجنبية الصديقة الموجودة حالياً في بيروت للمساعدة في مواجهة تداعيات كارثة انفجار مرفأ العاصمة المنكوبة، بمواكبةٍ إعلامية ومشاركة المجتمع المدني، لأنّ مصادر متقاطعة تشير إلى وجود هذه المواد في أكثر من نقطة من هذه المصانع والمرافئ وتدعو إلى مسارعة الكشف عنها.