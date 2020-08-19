The Guardian

ألمانيا ستمدد خطة العمل بدوام جزئي بسبب تفشي فيروس كورونا لمدة 24 شهراً

من المتوقع أن تمدد ألمانيا مخطط العمل بدوام جزئي بسبب الوباء لمدة 24 شهراً بعد أن أشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أنها رحّبت باقتراح السماح باستمرار العمل بموجب هذا البرنامج أو "Kurzarbeit".

وقالت المتحدثة باسم المستشارة يوم الاثنين إنها تميل "بشكل إيجابي" إلى القبول باقتراح تمديد مخطط العمل، الذي يسمح للشركات بتشغيل موظفيها بدوام جزئي من أجل خفض الكلفة. في البداية، سمح هذا المخطط في بريطانيا للموظفين بملازمة منازلهم من دون العمل، ولكنه سُمح للموظفين بالعمل بدوام جزئي منذ تموز.

وقال وزير المالية الألماني، أولاف شولتز، الذي اختير مؤخراً ليكون مرشح يسار الوسط الاشتراكي الديموقراطي لمنصب المستشار في انتخابات العام المقبل يوم الأحد إن "أزمة كورونا لن تختفي فجأة في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف: "الشركات والموظفون بحاجة إلى إشارة واضحة من الحكومة: نحن نساندكم على المدى الطويل في هذه الأزمة، حتى لا يتم الاستغناء عن خدمات أي موظفين".

ومن المتوقع صدور قرار نهائي بشأن التمديد، الذي يقدر أن يكلف الدولة الألمانية 10 مليارات يورو في 25 آب.

The Guardian

الرئيس الصيني شي جينبينغ يواجه معارضة قوية داخل صفوف حزبه بحسب مصدر داخلي

وجّهت بروفسورة سابقة في المدرسة المركزية للحزب المخصصة للنخب في الصين انتقادات غير مسبوقة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، متهمة إياه بـ"قتل البلد" وادّعت أن كثيرين يريدون الاستقالة من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وكان قد تم طرد البروفسورة تساي شيا، الأستاذة البارزة من الحزب يوم الاثنين بعد تسريب تسجيل صوتي تضمّن تصريحات لها انتقدت فيها الرئيس شي على الإنترنت في تموز. وقالت المدرسة إن تساي، البروفسورة في مدرسة الحزب منذ عام 1992، أدلت بتعليقات "تضر بسمعة البلاد" وتضمنت الكثير من "المعلومات التي تتسبب بمشكلات سياسية خطيرة". وقالت تساي لصحيفة "غارديان" في أول مقابلة لها مع وسائل الإعلام الناطقة بالإنجليزية منذ طردها إنها "سعيدة بطردها". في ظل نظام شي، لم يكن الحزب الشيوعي الصيني قوة تقدّم للصين. في الواقع، هذه الإدارة تشكّل عقبة أمام تقدم الصين. "أعتقد أنني لست الوحيدة الذي تريد الاستقالة من الحزب. المزيد من المحازبين يرغبون في الانسحاب من هذا الحزب، وكنت أنوي الانسحاب منذ سنوات عندما لم يعد هناك مجال للتحدث وأصبح صوتي محجوباً تماماً".

روسيا اليوم

تقرير: ترامب قد يشعل حربا مع إيران للفوز في الانتخابات

نشرت صحيفة "إل بيريودوكو" الإسبانية مقالاً اعتبرت فيه أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يسعى إلى حرب ضد إيران على أمل الاحتفاظ بمنصبه لولاية ثانية بدعم من إسرائيل. وكتبت الصحيفة: "قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية وتراجع كبير لشعبيته يسعى ترامب إلى حرب ليظهر نفسه منقذاً للشعب الأميركي ويضمن لنفسه أربع سنوات أخرى في السلطة بالبيت الأبيض". وأضافت أن سلسلة العمليات التخريبية التي تعرضت لها إيران في الشهرين الماضيين، وآخرها اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، تشير إلى أن ترامب يستهدف بسياسته إيران وأن "السكاكين مسنونة" ضد طهران. وفي الصراع المفترض مع إيران سيعتمد ترامب على "مساعدة لا تقدّر بثمن" من صديقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتنياهو، الذي أصبح أيضاً عرضة للانتقادات في بلاده على خلفية فضائح فساد تلاحقه وسوء إدارته للأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" شجّع الرد الإيراني المحدود على الغارة الأميركية التي قُتل بها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير الماضي ترامب ونتنياهو، على مزيد من الخطوات المعادية لإيران.

وألمحت الصحيفة إلى أن واشنطن وتل أبيب متورطتان في انفجار خزان الغاز في قاعدة "بارشين" العسكرية في يونيو ومنشأة نطنز النووية في يوليو، وقالت إن "شبحي ترامب ونتنياهو يخيمان على الحدثين".

علاوة على ذلك تعرضت طائرة ركاب إيرانية في 22 يوليو "للمطاردة" من قبل طائرتين مقاتلتين أميركيتين في سماء سوريا، كما كان البيت الأبيض راعياً للمفاوضات الإسرائيلية الإماراتية حول التطبيع ما أدى إلى تضييق الخناق على إيران التي بدورها لا تريد حرباً على الإطلاق.

من جانب آخر، دفعت سياسة ترامب المناهضة للصين الأخيرة إلى إنشاء تحالف مع طهران، "قادر على تغيير الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط وكسر الحصار" على إيران.

ووقعت الصين وإيران مؤخراً بعد مفاوضات دامت 4 سنوات على اتفاق للشراكة الاستراتيجية لمدة 25 عاماً، يقضي بأن تستثمر بكين 400 مليار دولار في المشاريع بمجالات الطاقة والمواصلات والبنية التحتية في إيران.

كما فشل الرئيس الأميركي في مساعيه لتمديد الحظر الأممي على توريد الأسلحة لإيران، فيما لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي "الوحيد الذي يشارك الحاجة الملحة لخنق النظام الإيراني خشية من احتمال أن يخسر ترامب الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن يعيد الديمقراطيين التوقيع على اتفاق نووي مع إيران".

وحذرت الصحيفة من أن إشعال ترامب نزاعا مسلحا مع إيران للفوز في الانتخابات، سيزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط ويعرض العالم بأسره للخطر.