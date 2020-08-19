الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية: ليكن حكم المحكمة الدولية اليوم مناسبة لاستذكار دعوات الرئيس الشهيد الى الوحدة والتضامن

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني. ودعا رئيس الجمهورية اللبنانيين، الى ان يكون الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من اجل حماية البلاد.

وكالة أنباء رويترز

اتفاق السودان وجماعة تمرد رئيسية على إدراج المتمردين في الجيش

وقع السودان وجماعة تمرد رئيسية اتفاقاً على ضم المتمردين إلى صفوف الجيش خلال 39 شهراً، في أحدث خطوة ضمن مجموعة اتفاقات بين الحكومة السودانية وحركات التمرد القائمة منذ فترة طويلة في البلاد. واستأنف المجلس الحاكم في السودان وفصائل متمردة محادثات سلام في تشرين الأول 2019 لإنهاء الصراعات بعد أن أطاحت احتجاجات حاشدة بحكم عمر حسن البشير الذي دام 30 عاماً وتشكلت حكومة انتقالية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مقتل لواء روسي إثر انفجار عبوة ناسفة في سوريا

أصيب ثلاثة عسكريين روس بانفجار عبوة ناسفة في طريق عودتهم بعد القيام بعملية إنسانية في مدينة دير الزور. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الثامن عشر من شهر آب، وأثناء عودة رتل بعد القيام بعملية إنسانية على بعد 15 كم من مدينة دير الزور، انفجرت عبوة ناسفة خلال تحرك السيارات، أدى الانفجار لمقتل مستشار عسكري روسي برتبة لواء، وإصابة ثلاثة عسكريين مرافقين له بجروح".

وكالة أنباء شينخوا

تركيا تطلق عمليات كبيرة ضد 141 جندياً عسكرياً متورطاً في محاولة الانقلاب الفاشلة

أطلقت السلطات التركية، عمليات كبيرة لاعتقال إجمالي 141 من أفراد الجيش لصلتهم المزعومة بشبكة يعتقد أنها المسؤولة عن محاولة الإنقلاب الفاشلة 2016. ذكرت قناة ((أن تي في))، أنه بعد أوامر مكاتب رؤساء النيابة العامة في إسطنبول وأنقرة ومدينة أزمير غربي البلاد، شنت الشرطة عمليات متزامنة في إجمالي 70 مقاطعة. وأضافت القناة أن المشتبه بهم، من بينهم جنود تم طردهم من الخدمة فى الجيش وجنود في الخدمة بالفعل، تواصلوا مع شبكة يقودها فتح الله غولين.