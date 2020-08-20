الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة: إيجاد اتفاق ضمن الخلاف - 18/8/2020 - فرهاد علاء الدين

في زيارة رئيس الوزراء الكاظمي التي تمتد على ثلاثة أو أربعة أيام وجولات اجتماعاته، سترغب الحكومة العراقية في تقديم صورة تُظهِر نجاح الرحلة. فسيشكّل لقاء الرئيس ترامب في المكتب البيضاوي فرصة كبيرة لالتقاط الصور إذا سارت الأمور على ما يُرام. والأهم هو أنّ هذه الجولة من المحادثات في الحوار الاستراتيجي ستحقق منافع مهمة للوفد العراقي إذا عاد حاملًا معه نتائج ملموسة.

ستكون الولايات المتحدة راضية على الأرجح من جهتها إذا تمكّنت من إقناع الوفد العراقي ورئيس الوزراء بالابتعاد ولو قليلًا عن إيران والتوجه نحو موقفٍ أكثر حيادًا، والأهم من ذلك هو التوصل إلى شكل اتفاق يتعلّق بالإطار الأمني وببقاء القوات الأمريكية في العراق.

في الظروف الراهنة، يبقى كلا الحكومتيْن في حاجة ماسة إلى تصدُّر بعض العناوين الرئيسية الإيجابية ولا يمكن أن تتحمّلا أي أوضاع غير مؤاتية. ولأسباب مختلفة، سيخسر كلا الطرفيْن أمورًا كثيرة إذا تعثّرت المفاوضات. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، من المهم بالنسبة إلى الجانب الأمريكي أن يُدرك أنه في خلال هذه الجولة من الحوار، لا يمكن مساعدة العراق عبر تدوين بعض الكلمات اللطيفة فحسب على بيانٍ مشترك. فالعراق بحاجة إلى المساعدة الحقيقية في مجموعة متنوعة من القطاعات، وتتمتع الولايات المتحدة بالمعدات والحوافز الجيدة لتوفير هذا النوع من المساعدة ضمن الإطار الصحيح.

الحصانة عبر الإفلات من العقاب: الرياء والعنصرية الممنهجة في النظام القانوني الإيراني -آرون ماير - رحيم حميد – 17/8/2020

استغلّت القيادة الإيرانية بقساوة المسائل الساخنة لعقودٍ من الزمن، مستفيدةً من محنة بعض المجموعات الإقليمية مثل الفلسطينيين والأقليات الشيعية في الخليج، فيما حافظت على دوليًا على تركيز خاص على المسائل الأفريقية الأمريكية في الولايات المتحدة. فيوجّه المسؤولون الإيرانيون بلا هوادة، لا سيّما المرشد الأعلى علي خامنئي، خطاباتٍ تدّعي العنصرية والتمييز العنصري ضدّ المجتمعات الأمريكية ذات البشرة السوداء. ومع ذلك، يستمرّ النظام في تطبيق ممارساته العنصرية الخاصة داخل إيران مع القليل من العواقب أو من دونها.

بالنسبة إلى الأحوازيين بشكلٍ خاص، تفوح رائحة الرياء من الرسائل الإيرانية حول الأعراق والمساواة. وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام الإيراني لا يعترف حتّى بوجود فئة كبيرة من السكان الأحوازيين السود، الذين استقدمهم أصلًا إلى منطقة الأحواز الغنية بالنفط كلٌّ من شركة "بريتيش بتروليوم" والبرتغاليين والجهات الفاعلة الأخرى ليعملوا بالسخرة بشكلٍ أساسي. فمؤخرًا، أهانت شركة النفط الإيرانية في «جزيرة الشيخ شعيب» المجتمع الأحوازي الأسود عبر تسميته مجتمع "المهاجرين من أفريقيا ذوي الوجوه السوداء"، رافضةً الاعتراف بالأحوازيين السود أو الأحوازيين على نطاق واسع. وتمتدّ هذه العنصرية التي ترعاها الدولة إلى كافة أوجه حياة الأحوازيين. فيتم إقصاؤهم علانيةً من التوظيف في معامل تكرير النفط في موطنهم الخاص. وفي حال تم توظيفهم، يواجهون تخفيضات تعسفية في الأجور، تدفع بعددٍ مقلقٍ من العمّال إلى الانتحار.