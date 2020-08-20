TL

اما وقد نطقت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكمها في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عاد الاهتمام الى ملفي الحكومة وتفجير المرفأ، فأدار الرئيس بري محركاته، وتوجه الى قصر بعبدا، حيث كانت الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة محور اجتماعه مع رئيس الجمهورية.

المنار

اما نتاج الازمات اللبنانية فقد احصته لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) في دراسة خلصت الى أن نصف سكان لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وان الحل الوحيد امام اللبنانيين هو التضامن كضرورة حتمية للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة.

nbn

وبحسب ما رشح من معطيات فإن المشاورات التي يجريها الرئيسان عون وبري تهدف إلى الإسراع بالتشكيل مع توافق بين الجانبين على ضرورة تحضير الأمور قبل الإستشارات الملزمة للتكليف.

mtv

ان الرئيس الحريري يؤكد امام زائريه انه ليس في وارد العودة الى السراي الكبير، الا ضمن شروط وضعها لنفسه ولن يتخطاها. بعض هذه الشروط يتعلق بالمحكمة الدولية، وكيفية تعاطي الافرقاء السياسيين معها، وتحديدا حزب الله.

NTV

واليوم ولمناسبة رأس السنة الهجرية فإن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لم يدار احدا وصفع رأس السلطة السياسية من أعلى الهرم متسائلا: كيف لمن يتولى القيادة أن يتهرب من المسؤولية، أو أن يعفي نفسه من المسؤولية، بذريعة التراتبية الإدارية، ويبقى المسؤولون في مراكزهم، ولا يبادروا خجلا إلى ترك مواقعهم طوعا لمن يستحق، امتثالا لإرادة الشعب؟ كيف يمكنهم أن يواجهوا ببرودة أعين المفجوعين والمتألمين.

OTV

أمس، انتهت مرحلة، واليوم تبدأ مرحلة. القطوع الأمني بعد قرار محكمة لاهاي، مر على خير. أما الحقيقة، فلا تزال ضائعة، تماما كالسنوات الخمس عشرة السابقة، وما حفلت به من اتهامات سياسية داخلية وعابرة للحدود، ثبت للقاصي والداني، أنها لم تكن مسندة إلى أي دليل.

LBC

هذا في وقت، يترقب العالم ولبنان، تداعيات قرار المحكمة الدولية في موضوع اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، بين من يعتبر ان القرار سيشد الخناق اكثر على حزب الله، مخيرا اياه بين الدخول في المنظومة العالمية من عدمها، مع كل ما يترتب على ذلك، وبين من يعتبر ان القرار ختم مسارا طويلا من استثمار عملية الاغتيال والمحكمة، في السياسة المحلية والاقليمية والدولية.

الميادين

لم تمر أيام على أول مواجهة جدية بين المتشددين والأقل تشددا في البرلمان الإيراني، إثر رفض مجلس الشورى منح الثقة لمرشح الرئيس حسن روحاني، من أجل تولي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، حتى وجه البرلمان للأخير صفعة جديدة.

فقد أعلن النائب أبو الفضل أبو ترابي، بأن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بعثا رسالة إلى المرشد علي خامنئي، يؤكدان فيها معارضتهما لقرار روحاني، بخصوص طرح سندات نفطية في البورصة.

الجزيرة

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية​ الأميركي ​مورغان أورتاغوس​ أن بلادها أخطرت ​هونغ كونغ​، بأن ​واشنطن​ علقت أو أنهت ثلاثة اتفاقات ثنائية مع المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بعد أن فرضت ​الصين​ قانونا شاملا للأمن القومي، مؤكدة أن "هذه الخطوات تؤكد قلقنا العميق بشأن قرار بكين فرض قانون ​الأمن​ القومي، الذي يسحق حريات شعب هونغ كونغ".

العربية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستدخل مرحلة جديدة بعد البشرى المزمع أن يكشف عنها، الجمعة. جاء ذلك في كلمة أردوغان، الأربعاء، خلال مشاركته في افتتاح مصنع لتقنيات الطاقة الشمسية في العاصمة أنقرة.

وأضاف الرئيس التركي: "نحن نعيش حاليا حلم هذه البشارة. على يقين أن تركيا ستدخل في مرحلة جديدة عبر البشرى التي سنعلن عنها لشعبنا يوم الجمعة المقبل".