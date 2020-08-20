لبنان الحر

أعلنت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر"، في بيان اليوم، انه "بتكليف من رئيس التيار جبران باسيل، زار نائب رئيس التيار للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، الوزير العراقي المفوض لدى لبنان أمين عبدالاله النصرواي، على رأس وفد من التيار".

صوت لبنان

كشفت مصادر قصر بعبدا، عن “حمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، إسم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى بعبدا، بعدما كان تبناه أمام الخارج، أما رئيس الجمهورية ميشال عون فلم يرفض اسم الحريري لكنه طلب توضيحات”.

radio orient

إستقبلت الوزيرة السابقة ​مي شدياق​ رئيسة لجنة إغاثة ​بيروت​ ومبادرة "Ground 0" النائب عن ​حزب الإتحاد​ الديمقراطي المسيحي ماريون ويندت يرافقه ممثل مؤسسة كونراد أديناور في ​لبنان​ الدكتور مالت غاير، كما حضرت اللقاء السيدة ​إلسي عويس​ مسؤولة العلاقات مع الأحزاب الدولية في حزب "القوات اللبنانية".

اذاعة النور

علمت الإذاعة من مصادر صحفية، ان حزب الله عمّم على نوابه ومسؤوليه عدم التطرّق الى حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري و21 اخرين، والذي دان سليم عياش واعلن براءة ثلاثة اخرين لعدم كفاية الادلة.

وهذا القرار يشمل ايضاً الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي ستكون له اطلالة مساءً من ضمن اطلالاته لاحياء ليالي عاشوراء، ولن يأتي على ذكر حكم المحكمة.

صوت المدى

لفت مستشار ​رئيس الجمهورية​ الوزير السابق ​بيار رفول​، معلقا على قرار ​المحكمة الدولية​ أمس، إلى أن "العبرة التي استخلصناها من قرار المحكمة الدولية هي أن البعض كانوا يتهمون الناس من دون دليل وريدون اتهام رأس ​حزب الله​، وتكلموا بالسابق بالمشانق وكانوا يريدون الإنتقام من ​المقاومة​ و​سوريا​".