كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه في إطار اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات مع الإمارات "لا توجد أي موافقة من جانبي، لا في العلن ولا في الخفاء، على بيع أسلحة"، في إشارة إلى تقارير إسرائيلية كشفت أن اتفاق التحالف يشمل بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز إف35 للإمارات، وردد أمام لوبي النقب في الكنيست، أن "الاتفاق هو فرصة اقتصادية هائلة للنقب. وهم (الإماراتيون) مهتمون جدا بالاستثمار في إسرائيل وأعتزم إحضارهم للاستثمار في النقب".

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن هناك اتصالات مع السودان، وأن الاتفاق معها، ضمن الأجندة، وهو يشمل إعادة طالبي اللجوء السودانيين لبلادهم. ونقلت القناة الـ12، عن كوهين قوله: "على عكس تصريحات وزير الخارجية السوداني، هناك اتصالات مع السودان، والاتفاق معها ضمن أجندة العمل".

أعلنت الحكومة السودانية إعفاء المتحدث باسم الخارجية من منصبه وتكليفه بالعمل فى دائرة أخرى على خلفية تصريحات أكد فيها أن الاتصالات قائمة بين الخرطوم وتل أبيب من أجل تطبيع العلاقات.

قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إن إجراءات إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام، مشددا على التزام المملكة بالسلام على أساس خطة السلام العربية.

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي، عن مسؤولين إسرائيليين إن "مسؤولين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في إسرائيل، توجهوا إلى نظرائهم في الإدارة الأميركية، وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن التعاون بين السعودية والصين في المجال النووي". وذكر أن "إسرائيل تعتبر السعودية أحد حلفائها الرئيسيين في مواجهة إيران وتحافظ على علاقات سرية شديدة الحساسية معها"، وأضاف أن "المسؤولين الإسرائيليين يأملون في أن تحذو السعودية حذو الإمارات وتتقدم باتجاه تطبيع رسمي للعلاقات مع إسرائيل أو على الأقل تشجع دول أخرى في الخليج على اتخاذ مثل هذه الخطوة".

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن بلاده لن تعترف بإسرائيل حتى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم بتسوية عادلة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددا من المواطنين، بينهم أسير محرر وموظفين في دائرة الأوقاف والمسجد الأقصى.

انتهى اجتماع لجنة المالية في الكنيست، الذي ناقش مشروع قانون تأجيل التصويت على الميزانية، دون اتفاق، مع بروز خلافات بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، بعدما طرح رئيس الائتلاف، عضو الكنيست ميكي زوهار، أربعة شروط من أجل تأييد الليكود مشروع القانون. والشروط هي السماح بـ"ليونة الميزانية" بنسبة 5% من حجمها، وميزانية لتفعيل مشروع "هيلا" التربوي، ورصد ميزانيات لمؤسسات الصهيونية الدينية ورصد ميزانيات للمعاهد الدينية اليهودية الحريدية.