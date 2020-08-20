اعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده تدعم الحكومة العراقية في إجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى تقديم دعم لبغداد بقيمة 200 مليون دولار، وندعو لعراق خاليا من الفساد".

أعلنت وزارة الداخلية التركية، إطلاق عملية أمنية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني في ولاية بينغول شرق البلا، وإن العملية التي أطلقت عليها اسم "يلدريم-6 الجهنم السوداء"، تهدف إلى إخراج "المنظمة الانفصالية بالكامل من أجندة تركيا، وتحييد إرهابيين يعتقد بأنهم ينشطون في المنطقة".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن لأي قوة استعمارية حرمان بلاده من مصادر النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط، "ومثلما مزقنا اتفاقية "سيفر" قبل قرن، لن نرضخ لاتفاقية مشابهة يسعون لفرضها علينا شرق المتوسط".

اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، أن "مستقبل بيلاروس لا يقرره إلا مواطنوها"، وطالب الاتحاد الأوروبي بدعم مطالب المواطنين لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وقال أن "الآلاف من الناس في الشوارع منذ 10 أيام للاحتجاج، ليس فقط على الانتخابات المزورة وضد نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، لكن وكما أكد جميع المراقبين الدوليين، ضد وحشية وعنف النظام"، واعتبر رئيس البرلمان الاوروبي أن "مخاوف تصعيد الأنشطة القمعية والعسكرية قوية للغاية".