أعلنت مديرية الاستخبارات العراقية، إلقاء مفارزها القبض على أحد القادة الإرهابيين منفذي جريمة "سبايكر" الشهيرة التي ذهب ضحيتها مئات تلامذة الضباط بعد سيطرة داعش على محافظة صلاح الدين عام 2014 وتم تكليفه بأسر وإعدام شهداء معسكر سبايكر".

قال وزير الخارجية العراقي قؤاد حسين بعد لقاء بومبيو، "سنوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم في مجالات عدة" وان "الولايات المتحدة الأمريكية حليفة للعراق" وكشف مصدر حكومي عراقي، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سيطلب منحا مالية من الولايات المتحدة خلال زيارته إلى واشنطن.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للجيش، ورئيس هيئة الشؤون المالية، ووجه "بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل للقوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

أجرى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، مع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان، ونوه الملك سلمان، "بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيا لجلالته التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار,يأتي ذلك، بعد تغييرات حكومية أجراه السلطان هيثم، أبرزها تعيين وزير جديد للخارجية خلفا ليوسف بن علوي.