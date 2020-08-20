الجمهورية/ طارق ترشيشي

قال أن الفرنسيون والاميركيون يعدون أنفسهم في إمكان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلال الايام المتبقية من الشهر الجاري، والتي ستشهد زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد شينكر لبنان خلالها، لتنتهي مطلع الشهر المقبل بعودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مشاركاً في الاحتفال بمئوية اعلان "دولة لبنان الكبير" عام 1920 على يد الجنرال غورو ايام الانتداب الفرنسي. لكنه يستحيل ان تُؤلف الحكومة الجديدة في هذه العجالة، يقول مطلعون على الموقفين الاميركي والفرنسي، إلاّ اذا حصل شيء ما دراماتيكي، ألزم المعنيين بالملف الحكومي باستعجال الخطى لإنجازه، وقال ترشيشي هناك خشية في لبنان من ان يتأخّر تأليف الحكومة الجديدة الى ما بعد الانتخابات الاميركية، في حال لم يتيسر تأليفها قبيل عودة الرئيس الفرنسي مطلع الشهر المقبل او حتى خلال النصف الاول منه.

الجمهورية/ رنى سعرتي

نقلت عن خبراء معنيين انّ المشهد الاقتصادي والاجتماعي المُقبل في لبنان سيكون "سُوريالياً" من ناحية تفاقم الجوع نتيجة تعذّر مصرف لبنان عن الاستمرار في دعم استيراد المواد الاساسية، ما سيؤدي الى مضاعفة اسعار السلع بشكل شهري، ليفقد المواطن 90 في المئة من قدرته الشرائية خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام.

الأخبار/ إيلي الفرزلي

نقل عن وزارة المالية عبر الوزير غازي وزني أنها تطمئن إلى توفر المؤونة التي تسمح لها بدفع كلفة الرواتب والأجور في القطاع العام، لشهرين. وهي تؤكد أنها لم تطلب اكتتاب مصرف لبنان بسندات خزينة تغطي هذه الأجور. ما طلبته كان اكتتاب المصرف المركزي نيابة عن المصارف، التي ترفض تمديد استحقاقات سندات الخزينة خوفاً من إعادة هيكلة الدين بالليرة.

الأخبار/هديل فرفور

قالت أنه وفق تقديرات وزارة الصحة، سيصل إجمالي الإصابات الفعلية المحلية (وليس الإجمالية) بفيروس كورونا إلى عشرة آلاف إصابة خلال أربعة أيام، نصفها تسبّبت به فوضى الإختلاط التي رافقت إنفجار مرفأ بيروت. الأسوأ من ذلك أن خمسة آلاف إصابة أخرى يُتوقع أن تُسجّل في الأيام الـ 20 المقبلة. أمام هذا الجنون، تشخص الأنظار نحو جهوزية المُستشفيات في ظلّ أزمة القطاع الصحي، وإلى قدرة المُستشفيات الميدانية الخمس على سدّ النقص الفادح، في وقت ينزلق لبنان يوماً بعد يوم نحو "النموذج الايطالي".

الشرق/ يحي جابر

نقل عن مصادر مواكبة للتطورات الحاصلة، تأكيدها ان الابواب ليست مقفلة وان الطبخة الحكومية، بدأت بحسم اسم الرئيس المكلف، لكنها تحتاج الى المزيد من الانضاج والى المزيد من الوقت، مع العلم انه لا يوجد في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة اي اسم يلقى ترحيب وتأييد الغالبية، سوى اسم الرئيس سعد الحريري بوصفه الاكثر اهلية، والاكثر ملاءمة والاوفر شعبوي، وقد حسم "الثنائي الشيعي" موقفه بدعم ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة. وقال ان الكرة هي في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي لم يطلق بعد مسيرة الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، رغم الدعوات المتتالية من غير جهة، في الداخل اللبناني والخارج الدولي، وتحديدا الفرنسي.