روسيا اليوم

بيسكوف يوضح سبب مكالمات لوكاشينكو الهاتفية المتكررة مع بوتين

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يتبادلان هاتفيا باستمرار الآراء حول الوضع في الجمهورية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين لماذا يتصل لوكاشينكو ببوتين يوميا؟: "هذا طبيعي تماما".

وخلال الأيام الخمسة الماضية، أجرى رئيسا روسيا وبيلاروس أربع محادثات هاتفية، كان موضوعها الرئيسي الأحداث في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

وفي 9 أغسطس/آب الجاري، أجريت الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا. ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، فاز فيها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بنسبة 80.1%، تلته سفيتلانا تيخانوفسكايا بنسبة 10.12%، لكن المعارضة لم تعترف بهذه النتائج وغادرت تيخانوفسكايا نفسها إلى ليتوانيا فورا.

روسيا اليوم

سوريا تمنح روسيا أرضا ومساحة بحرية في اللاذقية

وافقت سوريا على منح روسيا قطعة أرض ومساحة بحرية في محافظة اللاذقية الساحلية لإنشاء مركز صحي للجيش الروسي عليها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن وثيقة نشرتها البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أن "الجمهورية العربية السورية وافقت على نقل قطعة أرض ومساحة مائية في محافظة اللاذقية إلى روسيا من أجل إنشاء مركز طبي للصحة والتأهيل لفرق الطيران الروسي".

وتبلغ مساحة الموقع حسب الوثيقة 8 هكتارات، وتتحمل روسيا كلفة بناء البنية التحتية وتجهيزها.

وتم توقيع الوثيقة في 21 يونيو/ حزيران في دمشق، وفي موسكو تم توقيعها في 30 يوليو/تموز الماضيين.