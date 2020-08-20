وكالة أنباء رويترز

أمريكا: على لبنان إجراء اصلاحات اقتصادية للحصول على مساعدات

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل للصحفيين يوم الأربعاء إن لبنان بلغ أدنى مستوى ولم يعد بإمكانه تحمل قيادة يرى الشعب أنها تعمل على إثراء نفسها وتتجاهل المطالب الشعبية.

وقال هيل "إنهم يرون حكاما يستخدمون النظام لإثراء أنفسهم وتجاهل المطالب الشعبية". وتابع "لقد انتهت تلك الحقبة. لم يعد هناك المزيد من المال لذلك. لقد وصلوا إلى الحضيض وأعتقد أن القيادة عاجلا أم آجلا ستقدر حقيقة أن الوقت قد حان للتغيير. وإذا لم يحدث ذلك فأنا على قناعة بأن الجماهير ستكثف الضغوط عليهم".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوغدانوف يبحث مع رئيس منصة "موسكو" للمعارضة السورية الاستعدادات لاجتماع اللجنة الدستورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع رئيس منصة "موسكو" للمعارضة السورية، أمين حزب "الإرادة الشعبية"، عضو قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، قدري جميل، الوضع الراهن في سوريا وما حولها والاستعدادات لاجتماع اللجنة الدستورية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه "خلال المحادثة جرى تبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا وما حولها، بما في ذلك مسألة عمل اللجنة الدستورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة".

وكالة أنباء شينخوا

وزير الخارجية الصيني يعرب عن استعداد الصين إلى مواصلة تعميق التعاون الإستراتيجي مع المغرب

ذكر عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الثلاثاء أن الصين مستعدة لتعميق التعاون الإستراتيجي مع المغرب باستمرار ومواصلة مساعدة المغرب في مكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد وكذا في جهود استئناف الإنتاج.

وفي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال وانغ إن الشراكة الإستراتيجية بين الصين والمغرب، تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل المغربي الملك محمد السادس، صمدت أمام اختبار جائحة كوفيد-19 ونمت بشكل أكبر.

وتابع وانغ قائلا إن الصين تعتز بصداقتها مع المغرب وترغب في مواصلة تعميق التعاون الإستراتيجي مع البلاد وتعزيز التفاهم والدعم المتبادلين.