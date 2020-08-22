TL

من خارج السياق السياسي ينتظر اللبنانيون النتائج الأولية لقرار إقفال البلاد لوقف تفشي كورونا مع انقضاء اليوم الاول من أسبوعي الاقفال وقد بدآ بتفاوت في الالتزام مع تسجيل وزارة الصحة لرقم قياسي جديد بالاصابات وهو 628 إصابة جديدة اليوم وحالتي وفاة و24 حالة حرجة.

المنار

دخل لبنان حالة الاقفال العام وفق القرارات المتخذة، لكن وفق الوقائع فإن حالة من التفلت العام تعم المناطق اللبنانية كافة، ولا من يتعظ ولا من يتقي الله في أهله وناسه ووطنه المفتوح على كل أنواع الأزمات.

nbn

إذا كان آخر الدواء الكي فآخر الإجراءات قبل السقوط في هاوية كورونا هو الإقفال العام الذي بدأ ويستمر إسبوعين. تنفيذ القرار وبه والإلتزام تفاوت من منطقة إلى أخرى على الرغم من التحذيرات المتزايدة من الجهات الرسمية والصحية ومنظمة الصحة العالمية.

mtv

الرئيس نبيه بري محور الاتصالات الحكومية. فبعد ثمان واربعين ساعة على اللقاء الثنائي في بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، لقاء رباعي اليوم في عين التينة جمع بري والنائب جبران باسيل والخليلين. المعلومات عن اجتماع عين التينة متضاربة.

NTV

آخر الدمع سقط اليوم من عين الرمانة حيث شيع جو أبي صعب آخر فرسان فوج الإطفاء العشرة الذين قضوا بانفجار مرفأ بيروت.

OTV

هل ينجز التأليف، أو أقله التكليف، قبل عودة الرئيس الفرنسي إلى لبنان في الأول من أيلول؟

ليست الإجابة على هذا السؤال هي الأهم اليوم، بل معرفة الجواب على سؤال آخر هو: هل أدرك الجميع أخيراً، ألا خلاص للبنان، إلا بحكومة فاعلة ومنتجة؟

LBC

لم يقرب طبق "الفراكة"، وهو الطبق الرئيسي اليوم على مائدة الرئيس بري، المواقف المتباعدة من التسمية لرئاسة الحكومة لمن كانوا حول المائدة.

الميادين

رحّب الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ بـ"البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ​ليبيا​ بوقف ​إطلاق النار​ ووقف العمليّات العسكرية في الأراضي الليبيّة كافّة، باعتبار ذلك خطوة هامّة على طريق تحقيق التسوية السياسيّة".

الجزيرة

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح له، إلى أن ​إيران​ ستعقد صفقة مع ​الولايات المتحدة​ خلال شهر إن لم يكن خلال أسبوع بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر تشرين الثاني المقبل.

العربية

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن "المفاجأة" التي وعد بها الشعب التركي قبل يومين، والتي ظهرت في مكان "لم يكن في الحسبان" على حد قوله.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، فقد "زفّ" أردوغان للشعب "بشرى" اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود.