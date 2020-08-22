لبنان الحر

استغربت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" الحملة المبرمجة على مواقع التواصل الاجتماعي بتوجيه الاتهامات الباطلة، وآخرها الإدّعاء بأن لاعب الأنصار، والتضامن صور، والاخاء الأهلي عاليه سابقًا، محمد عطوي قد أصيب برصاصة طائشة في رأسه، في منطقة الكولا، على خلفية الرصاص الذي أطلق خلال تشييع آخر ضحايا ​فوج إطفاء بيروت​، الشهيد جو بو صعب، في ​عين الرمانة​.

صوت لبنان

لفت رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​، الّذي أولم في دارته في خلدة، تكريمًا للسفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين لمناسبة إنتهاء مهامه الدبلوماسيّة، إلى "أنّنا نَعتبر أنّ الصديق الكبير زاسيبكين هو ضمانة حقيقيّة لنا كلبنانيّين وكخطّ وكسياسة لنا في لبنان، لحماية لبنان ولتأكيد وحدة اللبنانيّين حول القضايا الوطنيّة والإقليميّة الكبيرة في المنطقة، وما ننظر إليه من دور للاتحاد الروسي وانعكاس هذا الدور على منطقتنا الإقليميّة وعلى لبنان وعلى سوريا في التحديد وعلى دول ​العالم​ بشكل أكبر".

radio orient

جدد رئيس ​الحكومة​ السابق ​نجيب ميقاتي​ رفضه "التأخير الحاصل في الدعوة الى ​الاستشارات النيابية​ الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، ومصادرة دور ​مجلس النواب​ وكذلك دور رئيس الحكومة المكلف الذي تقع على عاتقه مهمة ​تشكيل الحكومة​ بالتشاور مع ​رئيس الجمهورية​".

اذاعة النور

أكد نائب أمين عام "​حزب الله​" ​الشيخ نعيم قاسم​ "أهمية الصبر وعدم الإنجرار إلى الفتن، لأن الفتنة معصية لا يجب أن يقع بها ​الإنسان​ المؤمن".

صوت المدى

أكد رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​ أن الانقلاب السياسي الذي كان يحضر لإحداث فراغ في المؤسسات أحبط، كما أكد أن محاولة الانقلاب السياسي على العهد أحبطت​​​​​​​.