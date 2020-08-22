قال مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية الون اوشفيز، إنه يرجح ويأمل ان تقيم إسرائيل في غضون أسابيع قليلة علاقات دبلوماسية مع دولة عربية أخرى. مشيراً إلى "وجود قائمة تضم دولاً محورية يتعين عدم الكشف عن أسمائها حالياً".

جدد جيش الاحتلال قصفه وغاراته على مواقع للمقاومة في قطاع غزة، وأطلقت عدة قذائف من القطاع ردًا على قصف وغارات الاحتلال أسفرت عن تضرر منزل في مستوطنة سديروت، فيما أعلنت مصادر إسرائيلية إصابة عدة مواطنين في سديروت القريبة من القطاع بإصابات طفيفة من جراء الهلع. وذكر بيان لجيش الاحتلال أنه شنت طائرات حربية غارات على عدة أهداف أخرى تابعة لحماس في قطاع غزة، وأنه "خلال الغارات تم استهداف مجمع عسكري يحتوي على موقع لإنتاج وسائل قتالية صاروخية تابع لحماس... جاءت الغارات ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية".

وافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، على خطة لسيناريوهات محتملة في ما يخصّ "التوتّرات الأمنية"، في محيط قطاع غزة، في أعقاب تصاعد إطلاق البالونات الحارقة من القطاع المُحاصَر باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، وقال غانتس، خلال اجتماعه بكوخافي، بالإضافة إلى قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال: "الجيش الإسرائيلي مستعد، ويدافع، وسيواصل حماية سكان الجنوب، و"سنضرب حماس بقسوة. وسنهاجم من يهاجموننا وسنلحق أضرارًا بالغة بهم".

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أنها ترفض "اتخاذ الاحتلال للأدوات السلمية، كالبالونات وغيرها، ذريعة" لقصف مواقعها، مؤكدة أنها سترد على كل استهداف.

أغلق الجيش الإسرائيلي، عدة طرق في محيط غزة بالقرب من السياج الحدودي، بالإضافة إلى تغيير الطرق المؤدية إلى مناطق قريبة من السياج، "لتحسين الحماية للقادمين إلى المنطقة"، وفق موقع "واللا" الإسرائيلي وأُعطيَت تعليمات للمزارعين المستوطنين، بعدم العمل بالقرب من السياج الحدودي، فيما اندلعت خمس حرائق في محيط غزة، نتيجة انفجار بالونات حارقة، لم تتسبّب بأية إصابات.

أصيب شابان فلسطينيان بجراح، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات منددة بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، كما اعتدى جيش الاحتلال على عشرات الشبان بالضرب، ومنعهم من الوصول لأراضيهم.