قال الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه ينبغي على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن يقرروا بأنفسهم كيفية تفسير "القرار رقم 2231". وتريد الولايات المتحدة بموجب "القرار رقم 2231" إعادة جميع العقوبات السابقة ضد إيران.

أكد مفوض الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن واشنطن ليس بإمكانها اللجوء لآلية تفعيل العقوبات الدولية ضد إيران لأنها ليست جانباً في الاتفاق النووي الإيراني.

أعرب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، عن ثقته من فشل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاستئناف العقوبات الأممية ضد بلاده.

قال المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل في غرب إفريقيا بيتر فام، إن الولايات المتحدة علقت جميع أوجه التعاون مع جيش مالي. وأن التعليق إلى حين اتضاح الوضع السياسي بعد قيام ضباط في الجيش بالإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

كشف مسؤولون سنغاليون أن نحو 2700 طن من نترات الأمونيوم مرسلة إلى مالي، يجري تخزينها حاليا في ميناء العاصمة السنغالية دكار. وقالت سلطات الموانئ السنغالية، إن حوالي 3050 طنا من نترات الأمونيوم وصلت إلى دكار، وعرض مالك نترات الأمونيوم تخزينها على قطعة أرض يملكها في منطقة تبعد ثلاثين كيلومترا عن دكار ويتم تطويرها كمدينة تابعة. وإن وزارة البيئة رفضت ذلك و"طلبنا من المالك اتخاذ إجراءات لسحب المنتج من السنغال".

رفض رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، تلقي مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ودور الوساطة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأحداث الداخلية في بيلاروس.

كشف أحد قدامى ضباط البحرية الأمريكية أن بلاده وحلف الناتو يدرسان بروح الحرب الباردة طرقا فعالة لمكافحة الغواصات الروسية في حالة نشوب صراع عسكري محفوف بخطر استخدام الأسلحة النووية.

يطالب البيت الأبيض المحكمة الأمريكية العليا بإلغاء أمر محكمة الاستئناف الصادر عام 2019 الذي يمنع الرئيس دونالد ترامب من "حظر آراء الأشخاص على تويتر"، بحسب وسائل إعلام محلية. وأوضح جيفري وول إن قرار ترامب بحظر المستخدمين لا يمنعهم من انتقاد الرئيس، مشيراً إلى أنه لا يزال بإمكانهم مشاهدة تغريداته دون تسجيل الدخول إلى منصة التواصل الاجتماعي ونشر لقطات شاشة للرسائل.