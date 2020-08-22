قتل قيادي من "قوات سوريا الديمقراطية" في إطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي الشرقي. بعد أن قتل أحد مسلحي "قسد" برصاص مجهولين وقتل آخر يوم الأربعاء في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي.

أقدمت مجموعة من مسلحي قسد على اختطاف عدد من المدنيين بريف دير الزور واقتادتهم إلى جهات مجهولة في ريفي دير الزور والرقة.

أنهى علماء من معهد تاريخ الثقافة المادية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم نموذجاً ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر الأثرية، تمهيداً لإعادة إعمار الموقع التاريخي. وأن النموذج هو نظام البيانات الرقمية الأكثر دقة وتفصيلاً وقد تم تطويره من أجل الحفاظ على تدمر القديمة وإعادة بنائها للأجيال القادمة، مشيراً إلى أنه تم تقديم النموذج إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا.

أحرق محتجون مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، مقتل آمر فوج في جهاز مكافحة الإرهاب بانفجار عبوة ناسفة في شمالي البلاد أثناء واجب تفتيش لأوكار وأنفاق في جبال مكحول".

يعقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأسبوع المقبل قمة ثلاثية في العاصمة عمان ووفقاً لوسائل إعلام أردنية، تركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان كل من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، الالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في عموم الأراضي الليبية، والعمل على وضع ترتيبات متفق عليها حول الاستئناف الشامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط وإدارة عوائده لصالح جميع الليبيين، وطي صفحة الصراع والانقسام عبر مسيرة سلمية للوصول إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية".

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري كمال عامر، إن القرارات التي انتهت إليها حكومة الوفاق الليبية، "صائبة وتعد انتصاراً للرؤية المصرية التي تدعم الحل السياسي".

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إيقاف 8 ضباط في جهاز أمن الدولة عن العمل، بينهم مدير عام الجهاز، لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة بالتجسس على حسابات مواطنين.