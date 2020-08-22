الأخبار/مروان بوحيدر

نقل عن مصادر سياسية مطلعة إلى أن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على حكومة سياسية أو "تكنو سياسية"، غير مرغوب فيه من جانب الرئيس سعد الحريري نفسه. فالأخير متمسك بالشروط التي أعلنها غداة استقالته بعد انتفاضة 17 تشرين، أي حكومة يؤلفها بنفسه من دون عودة الأقطاب السياسية. وتلك شروط مطلوبة سعودياً لرفع الفيتو عن الرئيس سعد الحريري.

الجمهورية/جورج شاهين

نقل عن مصادر واسعة الاطلاع انّ باريس لم تستسلم، فقد تبلغت بأجواء ارتياح وسَعي لبناني من قصر بعبدا وعين التينة مدعومة بالضاحية الجنوبية دفعتها الى البحث عن آلية مختلفة عن تلك المطروحة لتحقيق البند الثاني من المبادرة. فقلبت الصورة وقررت ان تنطلق من معطيات مختلفة، وهو ما أثمَر الورقة الجديدة التي وضعتها مطلع الأسبوع الجاري تحت عنوان تشكيل «حكومة مهمة». فقدمت التفاهم على البيان الوزاري وما هو مطلوب من الحكومة "الانقاذية" قبل البحث في الآليّات الدستورية التي تفرض على رئيس الجمهورية الدعوة الى الاسشارات النيابية الملزمة وتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة. ذلك انّ ايّ تفاهم على المرحلة الثانية قد يقود الى التفاهم على اسم من يتولى مهمة التشكيل.

الديار/ ناجي البستاني

نقل عن أوساط نيابيّة مُطلعة، إنّ رئيس السُلطة التشريعيّة حاول كسر الجليد القائم بين فريق العهد الرئاسي من جهة، وتيّار المُستقبل من جهة أخرى، عبر إتصالات مَكّوكيّة، الهدف منها ليس تقريب وجهات النظر بين فريقين سياسيّين أساسيّين على الساحة اللبنانيّة فحسب، إنّما مُلاقاة المُبادرات الخارجيّة الرامية بدورها إلى إعادة تنظيم الحياة السياسيّة في لبنان بشكل سليم، ليكون الوضع مناسباً للشروع في إرسال المساعدات والقروض الماليّة التي يُعوّل عليها لوقف الإنهيار الحاصل، مع الإشارة إلى أنّ المعلومات تتحدّث عن دعم فرنسي لإسم رئيس تيّار المُستقبل النائب سعد الحريري. ولفتت هذه الأوساط إلى أنّ الرئيس برّي ينوي الإستمرار بإتصالاته خلال الساعات وربما خلال الأيّام القليلة المقبلة، لكنّه يتوقّع أن يسمع الإجابات النهائيّة من الأطراف المَعنيّة بحُلول الأسبوع الطالع، لأنّ هدر المزيد من الوقت في ظلّ هذه الظروف جريمة، خاصة وأنّ أنظار العالم الغربي شاخصة علينا، وكذلك خشية الدخول في دائرة مفرغة من الشروط الشروط المضادة التي قد تعطّل الحلول والتسويات.

الديار/محمد علوش

نقل عن مصادر سياسية مطلعة أن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يريد الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة قبل الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة ومضمونها، لأنه يعتبر أن قوّته هي بالدعوة إلى الاستشارات، وبعد تكليف أي شخصية لن يعود بإمكانه التحكّم بمسار اللعبة، لذلك يشترط الاتفاق قبل الدعوة للاستشارات، ويريد لقاء الرئيس سعد الحريري في القصر الجمهوري للحديث معه، والاتفاق على تفاصيل التشكيل قبل التكليف، وشددت المصادر على أن طرح فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون الأساسي هو تشكيل حكومة أقطاب، من 14 وزيراً برئاسة الحريري، وعضوية رؤساء الأحزاب أو الكتل النيابية الممثلة في البرلمان اللبناني.