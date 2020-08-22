روسيا اليوم

طهران تلوح بالعودة إلى التصميم القديم لمفاعل "أراك" للرد على التهديدات المحدقة بالاتفاق النووي

أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، عزم بلاده الرد على التهديدات المحدقة بالاتفاق النووي. وأشار روانتشي إلى أن أحد الخيارات التي تنظر فيها طهران للرد على هذه التهديدات هو العودة إلى التصميم القديم لمفاعل "أراك" للماء الثقيل. وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قدم، طلباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بعد توقيع الاتفاق النووي في العام 2015، ثم أعادت الولايات المتحدة فرضها منفردة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق في 8 مايو عام 2018.

روسيا اليوم

الإمارات.. إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية تنفي توقيع اتفاق مع إسرائيل

نفت إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية مساء يوم الجمعة توقيع اتفاق مع إسرائيل. ونفى سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن توقيع مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين. وأكد أن الهدف الأساسي هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيوالصحة والتعليم، وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية. ودعا الزعابي إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكداً أن هذه التقارير عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً.