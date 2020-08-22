الوكالة الوطنية للإعلام

وزارة الزراعة افتتحت مختبراتها ومراكز الحجر الصحي والبيطري في مرفأ بيروت تسهيلاً لمعاملات المواطنين ووصول المساعدات

أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى مذكرة طلب بموجبها، "استثنائياً فتح مختبرات الوزارة ومركزي الحجر الصحي الزراعي والبيطري في مرفأ بيروت"، وطلب مرتضى، بحسب المذكرة، "تمديد الدوام في المراكز المعنية يوم الجمعة لغاية الثالثة عصراً، ويومي السبت والأحد حتى الثالثة والنصف عصراً". وتأتي مذكرة الوزير مرتضى في إطار "حرص الوزارة على انجاز معاملات المواطنين عقب حادثة مرفأ بيروت ولتسهيل وصول المساعدات الغذائية إلى لبنان".

وكالة أنباء رويترز

بومبيو: أمريكا تريد منع الصين وروسيا من انتهاك العقوبات على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن تتأهب لمنع روسيا والصين من الإقدام على أي محاولات لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، يأتي ذلك بعد يوم من تحرك واشنطن لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس الإخبارية إن واشنطن تشعر بخيبة أمل لأن حلفاءها لم يدعموا جهودها للسعي إلى "إعادة فرض" عقوبات الأمم المتحدة، التي تشمل حظر الأسلحة، بعد ما وصفته إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه انتهاك من جانب طهران للاتفاق النووي الذي أبرمته في 2015 مع قوى عالمية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السعودية تدعو إلى حوار ليبي "داخلي" يؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي

رحبت الخارجية السعودية، بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا، وأشارت الخارجية السعودية إلى أن هناك ضرورة على بدء "حوار سياسي داخلي ليبي"، وتابعت بقولها: "هذا الحوار من شأنه أن يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات"، وأكملت قائلة: "ينبغي أن يؤسس هذا الحوار لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر".

كما أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تعليمات لجميع القوات العسكرية التابعة له بالوقف الفوري لجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية. كما أكد المجلس دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.