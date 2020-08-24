الوكالة الوطنية للإعلام

وصول السفينة العسكرية الايطالية SAN GIUSTO إلى مرفأ بيروت

أعلنت سفارة إيطاليا في بيان، أن "عملية طوارئ الأرز انطلقت بمبادرة من وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، وهي بعثة دعم طبية وإنسانية إثر انفجار مرفأ بيروت. وفي هذا السياق، وصلت الليلة الماضية إلى مرفأ بيروت السفينة العسكرية San Giusto التابعة للبحرية الإيطالية، التي غادرت مرفأ برينديزي في إيطاليا قبل خمسة أيام وعلى متنها عتاد من البحرية الإيطالية والجيش الإيطالي. وتحمل السفينة San Giusto مستشفى ميدانياً وهو المستشفى الميداني عينه الذي استعمل في إيطاليا خلال جائحة كوفيد 19 والذي سيتم تركيبه وتجهيزه في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث، ووحدة لرفع الأنقاض من فوج الهندسة في الجيش الإيطالي التي ستساعد في عمليات إزالة الردم في منطقة المرفأ، ووحدة من المتخصصين في الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. تأتي المبادرة الإيطالية استجابة لطلب المساعدة الإنسانية والطبية الفورية الذي رفعه الجيش اللبناني في أعقاب انفجار 4 آب وحالة الطوارئ الصحية كوفيد 19 المتفشية بين اللبنانيين. وقال الوزير غويريني الذي يزور بيروت غداً الاثنين إن "وصول سفينة San Giusto إلى بيروت يشكل دلالة إضافية على التقارب الايطالي وبالتحديد وزارة الدفاع الإيطالية من الشعب اللبناني، في مثل هذه الأوقات الصعبة التي تعصف بالبلاد".

وكالة أنباء رويترز

انسحاب قوات التحالف بقيادة أميركا من قاعدة التاجي العراقية

قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وشهود من رويترز إن قوات التحالف انسحبت من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وسلمتها لقوات الأمن المحلية. وشهدت القاعدة، التي تبعد 20 كيلومتراً شمالي بغداد، من حين لآخر هجمات صاروخية شنتها فصائل مدعومة من إيران مستهدفة القوات التي تقودها الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية. وقال التحالف في بيان "إعادة تموضع الأفراد العسكريين هو جزء من خطة طويلة المدى تم التنسيق لها مع حكومة العراق". وأضاف أن معسكر التاجي كان يضم في السابق ما يصل إلى 2000 من أعضاء التحالف وأن معظمهم غادروا هذا الصيف.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مستشارو الصحة ببريطانيا: التغيب عن المدارس أخطر على الأطفال من كورونا

نادى كبار مسؤولي القطاع الصحي في المملكة المتحدة بضرورة عودة الأطفال إلى المدارس بعد عطلة الصيف، محذرين من أن عدم انتظامهم في التعليم أكثر خطراً عليهم من الإصابة بـ"كوفيد-19". ويمثل البيان المشترك النادر الصادر عن كبار مستشاري الصحة لحكومات إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية دفعة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال إن عودة الأطفال إلى المدارس يمثل أولوية وطنية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". وتراجعت الثقة في نهج الحكومة بخصوص التعليم أثناء جائحة فيروس كورونا الأسبوع الماضي، عندما اضطر وزير التعليم جافين وليامسون إلى تعديل نتائج الامتحانات بشكل محرج. وقال المستشارون في البيان الذي نشر في وقت متأخر أمس السبت "قلة قليلة، إن وجدت، من الأطفال أو المراهقين ستتعرض لضرر طويل الأمد من كوفيد-19 بسبب الذهاب إلى المدرسة".

وكالة أنباء شينخوا

الصين تطلق قمراً صناعياً بصرياً جديداً للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين بنجاح قمراً صناعياً بصرياً جديداً للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي الصين في الساعة 10:27 صباح اليوم الأحد (بتوقيت بكين). وتم إرسال القمر الصناعي قاوفن-9 05 إلى المدار بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارتش - 2 دي. ويتميز قاوفن-9 05 بدقة تصل إلى مستوى أقل من متر. وسيتم استخدامه بشكل أساسي لمسوحات الأراضي، وتخطيط المدن، وتأكيد حق الأرض، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها. كما سيوفر معلومات وبيانات لبناء الحزام والطريق. وتم إطلاق قمر صناعي اختباري متعدد الوظائف وقمر صناعي آخر يدعى تيانتوه-5 عبر هذا الصاروخ. وطورت أكاديمية العلوم العسكرية القمر الصناعي الاختباري متعدد الوظائف، وسوف يختبر ويتحقق من تقنيات مثل الاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد في المدار. أما تيانتوه-5، الذي طورته الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع، فسيختبر ويتحقق من تقنيات جمع البيانات للسفن والطائرات والعوامات وإنترنت الأشياء. ويعد الإطلاق الذي تم اليوم الأحد المهمة الـ343 لسلسلة صواريخ لونغ مارتش.