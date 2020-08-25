TL

حتى الساعة لا موعد محدد للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف رغم مرور أكثر من أسبوعين على استقالة الحكومة والبلد يتخبط بأزماته وكوارثه، واللبنانيون يتطلعون إلى تشكيل حكومة علها تحمل لهم بصيص أمل بالانفراج.

المنار

صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية، كشفت عما أسمته خارطة طريق أو حملة مدعومة من الاستخبارات الصهيونية، تديرها غرفة عمليات ومقرها في وزارة الحرب، مهمتها استغلال حادثة مرفأ بيروت للتصويب على حزب الله ولكشف مخازن الأسلحة التابعة له.

nbn

أسبوع واحد يفصل عن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان وعليه فمن المفترض أن تتكثف المشاورات حول تكليف شخصية لتشكيل الحكومة. حتى اللحظة لا مؤشرات توحي أن الحلحلة قريبة لأن القاعدة تقول إن يداً واحدة لا تصفق والمراوحة هي من يحكم الملف الحكومي حتى الآن رغم ما يسجل على ضفافه وسط تسريبات تتحدث عن أن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لن تتجاوز نهاية الأسبوع الحالي على الأرجح على ذمة هذه التسريبات.

mtv

طبيعي أن تنتهي محاولة استيلاد حكومة استرضاء ماكرون قبل أن تبدأ، والسبب الوضعي السطحي يعود الى أمرين: الأول، الرغبة المشتركة الجامحة لكل من أفراد الثامن من آذار في ابتلاع الحصص الوازنة، وانقسامهم حول اسم رئيس الحكومة العتيد. السبب الثاني، ثقة مفرطة تنتاب الثنائي الشيعي بأن الحريري في الجيب ويكفي إقناع ميشال عون وجبران باسيل به لتولد الحكومة.

NTV

ومن كفتون إلى سائر البلد المنكوب بانفجار المرفأ يعيش اللبنانيون على قلق نهضة الخلايا التي اعتقدوها نائمة .. وعلى سلاح متفلت..وفوضى الرصاص الطائش في الأتراح وإذا وجدت الأفراح. والاضطراب الأمني لاحقته شعبة المعلومات لليوم الثالث إلى بلدة البيرة العكارية في محاولة للقبض على أفراد خلية مشتبه في ضلوعها بجريمة كفتون واستخدمت القوة الضاربة المتفجرات والقنابل الدخانية للقبض على أحد المتهمين حياً أو ميتاً باعتباره إرهابياً محترفاً إلا أنه فر إلى جهة مجهولة.

OTV

شهداء انفجار المرفأ تحت التراب والركام . أهلهم وإخوتهم ورفاقهم بين الدموع والشموع . البيوت أنقاض واللبنانيون نازحون في وطنهم لكن أتباع المفتري حسموا أمرهم: حفنة صغيرة من المال توازي فتنة كبيرة من الدم .

LBC

إن وزير المال غازي وزني أطلع رئيس الجمهورية على المسودة الأولية لعقد التدقيق الجنائي forensic audit مع شركة Alvarez & Marsal، ولا توقيع على العقد قبل وضع الصيغة النهائية له. في ملف كورونا ، صحيح أن عدد الإصابات انخفض عما كان عليه في الأيام الثلاثة الأخيرة ، لكنه ما زال مرتفعاً وقد سجِّل اليوم 457 إصابة .

الميادين

أكد رئيس ​مجلس الوزراء​ في ​سوريا​، المكلف تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس أن "العمل على إصلاح ​خط الغاز​ العربي الذي تعرض لاعتداء فجر اليوم يسير بوتيرة عالية وسيكون مع حلول مساء اليوم بجاهزية كاملة وسيعود ضخ الغاز فيه لمحطة دير علي".

الجزيرة

أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "معاهدة السلام مع ​إسرائيل​ يجب النظر إليها في سياق القرارات الاستراتيجية للإمارات. زيارة البابا في ربيع 2019 أطاحت حاجزاً نفسياً في المنطقة، وقرارات رائدة كتبني ​الطاقة النووية​ واستكشاف المريخ، كلها توجهات لوطن يدرك وقع القرارات الاستراتيجية التحولية والفرص التي تخلقها".

العربية

أعلن الإعلام الأمني في ​العراق​، أن "الانفجار​ الذي وقع في ​بغداد​ ناجم عن ​عبوة ناسفة​ استهدفت رتلاً لوجستياً أميركياً منسحباً من ​قاعدة التاجي​"، مشيراً إلى "إصابة 4 ​مدنيين​ بانفجار عبوة ناسفة في منطقة القادسية بتقاطع أبي خطاب في ​محافظة كركوك​".