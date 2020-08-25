لبنان الحر

ذكر رئيس ​حزب القوات اللبنانية الدكتور​ ​سمير جعجع​، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، بـ"شهداء ​تفجير​ ​مسجدي التقوى والسلام​ ولنتذكّر أنّ هناك تحقيقاً عدلياً دقيقاً أجري في هذه الجريمة وأنه تم اكتشاف كل ملابساتها وتفاصيلها وأشخاصها ولكن ما زلنا من دون محاكمات ولا قصاص عادل يردع المجرمين".

صوت لبنان

أعلن النائب المستقيل ​نديم الجميل​، في حديث تلفزيوني، أن "لا أدلة تدلّ على أنني كنت المستهدف في كفتون حتى اللحظة بانتظار ما ستكشفه التحقيقات وأتمنى على ​القوى الأمنية​ أن تقوم بدورها وتعرف ما كان القصد مما حصل".

radio orient

أكد النائب المستقيل ​الياس حنكش​ أن "المنظومة السياسية مسؤولة عن نكبة 300 ألف عائلة وتدمير العاصمة والأثر الاقتصادي والنفسي على المدى البعيد"، لافتاً إلى أنه "منذ 5 سنوات ونحن في انحدار مستمر وما وصلنا إليه هو مزيج من استهتار وسوء إدارة وتذاكي على القوانين وعدم شعور بالمسؤولية فكل المنظومة مسؤولة عن النكبة".

اذاعة النور

تفقد ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​حمد حسن​ ​مستشفى​ راهبات الوردية، وأعمال الترميم التي تستمر فيها والتي أتاحت إعادة العمل في المستشفى بشكل جزئي وأولي.

صوت المدى

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي"​ النائب ​نقولا صحناوي، في حديث تلفزيوني، أن "ما حصل في المرفأ ببيروت​ يوم الرابع من آب الماضي هو كارثي، ويجب على الجميع حالياً النظر إلى ما بعد ​انفجار​ المرفأ، فيجب النظر إلى الجرحى الذي سقطوا وعائلات الضحايا، إضافة إلى الأفراد الذين دمرت بيوتهم".