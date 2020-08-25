بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الوضع في سوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي جاء بمبادرة الأخير، " وأن "الجانب الروسي أكد موقفه الداعم لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وأعرب عن أمله في أن يسهم الاتفاق بين إسرائيل والإمارات في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة". و"تم بحث الوضع في سوريا، كما تمت الإشارة إلى الاهتمام المشترك بمواصلة التنسيق على المسار السوري بهدف مكافحة الإرهاب الدولي.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية "لقد علمت من بومبيو، بشأن الاتفاق مع الإمارات، حول تزويدها بالسلاح و إن الاتفاق مع الإمارات لا يشمل موافقة إسرائيل على أي صفقة أسلحة وأنه لا يعرف بمثل هذه الصفقة.

يجتمع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذا الأسبوع، في محاولة لاستئناف الحوار بين الجانبين.

كشف النقاب عن أول مشروع إسرائيلي إماراتي مشترك في مجال الصحة، وهو أول مشروع يعلن عنه رسمياً منذ الإعلان عن التحالف بينهما برعاية أميركية.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن التطبيع الإماراتي مع إسرائيل خطأ استراتيجي جسيم ونأمل التعويض عنه في أسرع وقت ممكن. لن ينسى العالم الإسلامي خيانة القدس الشريف. وأن إيران لن تتساهل في أمنها ومصالحها القومية، والإمارات تتحمل مسؤولية أي تهديد تشكله إسرائيل في منطقة الخليج. والكيان الصهيوني غير قادر على ضمان أمنه.

كشف وزير خارجية السودان المكلف، عمر قمر الدين، مساء الأحد، أن حكومة بلاده لم تناقش في أية لحظة الموقف من إسرائيل، وأنه شخصياً لم يتلق من رئاسة الوزراء أي توجيه يتعلق بالتطبيع. وأوضح أن وزارة الخارجية تعمل على صياغة سياسة السودان الخارجية التي ستقترحها على مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن السودان يعمل بجد على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

قالت منظمة التعاون الإسلامي إن إقامة علاقات طبيعية بين الدول الأعضاء في المنظمة وإسرائيل لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.