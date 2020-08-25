صرح وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أن طهران وموسكو وضعتا برنامجاً دقيقاً لتعزيز العلاقات الدفاعية، بعد رفع حظر التسلح المفروض على بلاده. وإنه تم إجراء مباحثات هامة مع الجانب الروسي في مجالات التعاون الإقليمي والدولي والعلاقات العسكرية، وإنه بحث في موسكو استعدادات إيران وتهيئة الأجواء للتعاون العسكري بعد رفع حظر التسلح عن طهران.

قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن بلاده لم ولن تسعى لحيازة السلاح النووي، وأن طهران تعتقد أن السلاح النووي يضر ببلدنا من حيث الاعتقاد الديني والقضايا الاستراتيجية، وهو حرام شرعاً بفتوى من المرشد الأعلى، وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن آلية الزناد مصطلح خاطئ يروج له الأميركيون، وهناك 13 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن أعلنت أنه لا يحق لأميركا تفعيل هذه الآلية، مؤكداً أنه لا صلة لزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران بتفعيل آلية الزناد من قبل واشنطن.

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن إدانته إعلان اليونان إجراء تدريبات عسكرية جوية وبحرية يومي 25 و27 أب في شرق البحر المتوسط. وقال أكار إن تنفيذ هذه التدريبات في المنطقة التي تجري فيها سفينة الأبحاث التركية "أوروتش رئيس" مسوحات زلزالية يتعارض مع قواعد الملاحة ويزيد من التوترات في المنطقة.

قالت وسائل إعلام تركية إن وزارة الدفاع أعلنت عن تنفيذ تدريبات عسكرية مسلحة اليوم الثلاثاء جنوب جزيرة كريت اليونانية. وجاءت الخطوة التركية بعد إعلان أثينا القيام بمناورات عسكرية في المناطق المتنازع عليها مع تركيا شرق المتوسط.

رشح الحزب الجمهوري الأميركي رسمياً رئيس البلاد الحالي، دونالد ترامب، لتمثيله في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الولايات المتحدة يوم 3 تشرين الثاني2020.

أعلنت كيليان كونواي، كبيرة مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها ستغادر منصبها نهاية الشهر الجاري. بسبب ظروف عائلية، تتمثل في الحاجة إلى تخصيص المزيد من الوقت للأطفال.

أكد مصدر عسكري في مالي أن المجلس العسكري الذي أطاح بحكم ابراهيم بوبكر كيتا ينوي تسليم السلطة للمدنيين بعد فترة انتقالية 3 سنوات تجري فيها مراجعة الدستور الحالي وإجراء الانتخابات.

احتشد عشرات آلاف المحتجين، في شوارع العاصمة البيلاروسية مينسك رغم تحذيرات الجيش، حيث تظاهروا أمام مقر إقامة الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو، الذي وصل حاملاً بندقية كلاشينكوف.

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في اتصال هاتفي، تطورات الأزمة المستمرة في بيلاروسيا، وأبلغ لوكاشينكو بوتين بالإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف تهدئة الأوضاع في البلاد.