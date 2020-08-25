قال وزير الدفاع بحكومة الإنقاذ بصنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إننا عازمون على الانتقال للخيارات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً.

قال السفير العراقي في السعودية، قحطان الجنابي، إن زيارة رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، إلى السعودية ستحدد قريباً.

شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق محمد فريد، المرحلة الرئيسية لتدريبات عسكرية تجريها القوات المصرية تحت مسمى "إعصار 60". ووفقاً لبيان الجيش المصري ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي، فضلاً عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

أكد السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو أن روسيا تحاول إقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة سلمياً بدون إلحاق الأذى بجيرانها. وشدد على أنه من المستحيل تغيير الجغرافيا، ولذلك يتعين على دول حوض النيل أن تتعايش، اليوم وغداً وبعد 100 عام، ومن الضروري أن تكون قادرة على حل جميع الأمور بروح حسن الجوار.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام القوة المفرطة من قبل أفراد أمن موالين لحكومة الوفاق، ضد المتظاهرين بطرابلس ما أسفر عن إصابات. ورأى بيان للبعثة الأممية في ليبيا أن هذه التظاهرات كان دافعها الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد".

اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، جهات لم يسمها، بالسعي لتشويه سمعة الجيش، وإن الدعوات لإعادة هيكلة الجيش، هدفها تفكيكه، وتفكيك الشعب. وهناك جهات تحاول سرقة الثورة، مؤكداً أن الجيش لن يسمح بذلك.