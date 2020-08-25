الجزيرة - السعودية تعيين م. وليد أبوخالد رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للصناعات العسكرية

أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) برئاسة معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب قراراً بتعيين المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد رئيساً تنفيذياً للشركة. وكان المهندس وليد أبوخالد قد كُلف بمهام الرئيس التنفيذي للشركة خلال المدة السابقة، حيث أسهم في إثبات قدرته وكفاءته على تولي إدارة مهام الشركة بشكل فعال. ونوَّه المجلس بخبرة المهندس وليد أبوخالد الطويلة والمعروفة عالمياً في مجال الدفاع والصناعات العسكرية التي تمتد لنحو 30 عاماً.

الاتحاد - الإمارات

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة يوم استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي دينيس شميغال رئيس وزراء أوكرانيا.