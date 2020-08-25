الشرق/ يحي جابر

نقل عن مصدر نيابي-سياسي قوله إن خلاصة ما دارت حولها المشاورات هي أن الغالبية مقتنعة بأنه لا يوجد في نادي المرشحين المفترضين لرئاسة الحكومة، اي اسم مؤهل لذلك، في هذه المرحلة، سوى الرئيس سعد الحريري كما يجب سلوك مسار "الاصلاحات"، في شتى المجالات، لأنها "خشبة الخلاص" و"المعبر الإلزامي" لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة، لسنوات، والمتعددة العناوين و المضامين. ورأى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يستسلم للأمر الواقع، أمام ما يواجهه من تحديات ومحاولات لم تعد خافية على أحد، بهدف إجهاض جهوده ومساعيه. وهو عازم على مواصلة الدفع قدماً باتجاه بلورة صيغة حكومية، قبل نهاية آب الجاري.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية مطّلعة تأكيدها بأنّ اسم الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري لا يزال الوحيد المطروح حتى الآن، ويجري التداول به لمعرفة موقف الداخل والخارج منه. كما رأت هذه المصادر إنّ العقبات نفسها ستُواجه اليوم أي رئيس مكلّف تشكيل الحكومة لا سيما إيجاد أشخاص حياديين وكفوئين في ظلّ تحكّم المحاصصة السياسية بالنظام اللبناني، وعدم إرادة ونيّة المسؤولين السياسيين بقلب الطاولة وتغيير هذا الواقع. أمّا عدم التوصّل إلى أي توافق داخلي مبدئي حول نوع الحكومة وحجمها خلال هذا الأسبوع، فسيجعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتخذ قرار إلغاء زيارته الثانية التي وعد بها إلى لبنان في أول أيلول المقبل، كونه لن يعود ليجد الأمور لا زالت على حالها، أو بالأحرى تراجعت إلى الأسوأ مع استقالة حكومة دياب، وعدم قدرة المسؤولين على تكليف شخص سنّي تشكيل الحكومة الجديدة، في الوقت الذي لا تحتاج فيه مثل هذه العملية في فرنسا وسواها سوى أيام معدودة.

الديار/ ناجي البستاني

نقل عن مصدر دبلوماسيّ، أنّ اليوم، وعشيّة موعد التصويت على مسألة التجديد للقوّات الدوليّة العاملة في الجنوب، سعت باريس للالتفاف على واشنطن، بهدف إنقاذ دور قوّات «اليونيفيل»، وقطع الطريق على أّي مُحاولات لسحبها من الجنوب، أو لتفريغ أسباب وُجودها، وذلك من خلال تقديم مشروع قرار يُتيح تمديد عمل الوحدات العسكريّة التابعة للأمم المتحدة حتى نهاية آب 2021، يتضمّن في الوقت عينه بعض التعديلات المَحدودة والمَدروسة بعناية.

الديار/ فادي عيد

نقل عن أوساط نيابية قولها إن الحضور الدولي البارز في بيروت تحت عنوان «تقديم العون للبنانيين المنكوبين بعد زلزال المرفأ، لم يُؤثّر على الدينامية السياسية للجهات المعنية بعملية تأليف الحكومة، حيث أن المكوّنات السياسية والطائفية، لا تزال تقارب هذا الاستحقاق من زاوية تقاسم النفوذ والحصص، كما أن الوزارات هي بمثابة الصناديق التي تُفتَح أمام الجهة التي تتولاها لكي تحقّق ما تستطيع من مكاسب ومصالح سياسية ومادية.

الجمهورية/ طوني عيسى

اعتبر أنّ الوساطة الفرنسية حيال إيران والولايات المتحدة ستبقى قائمة خوفاً من احتمال انفلات المواجهة الأميركية -الإيرانية في لبنان إلى حدود خطرة وبوسائل وإشكال مختلفة خصوصاً في الفترة الفاصلة عن 3 تشرين الثاني. وأبدى تخوّفه من حصول أعمال تخريبيّة واغتيالات على غرار ما حصل في مراحل سابقة من التأزّم السياسي؟

النهار/ روزانا بو منصف

اعتبرت أنّ لبنان راهناً أمام معادلتين خطيرتين: الأولى أن يكون الوضع تخطّى المرحلة السياسيّة إلى مرحلة أمنية، والثانية أنّ البلد قد يكون خلال سنة أمام دستور جديد تماماً كما في العراق وسوريا.

النهار/ رضوان عقيل

قال إنّ النواب الثمانية الذي قدّموا استقالاتهم لم يتوقّعوا أن تلجأ الحكومة المستقيلة أو حليفتها إلى إجراء انتخابات فرعيّة في دوائرهم لأنّهم كانوا يريدون أو يطمحون إلى أن تقدم كتل كبرى في حجم القوات اللّبنانية والمستقبل واللّقاء الديمقراطي على الفعل نفسه، لذلك عمد الرئيس نبيه بري إلى إحباط هذه المؤامرة وتعطيلها. ورأى أنّ الإحراج الكبير سيكون عند حزب الكتائب الذي استقال نوابه الثلاثة في المتن والأشرفية، متسائلاً من سيضمن له استعادة مقعدين في المتن الشمالي؟