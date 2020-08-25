The Wall Street Journal

بومبيو يحث الدول العربية على اتباع الإمارات في إبرام صفقات مع إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فجر الاثنين إلى تل أبيب في إسرائيل في مستهل جولة في الشرق الأوسط تستمر خمسة أيام، يثير خلالها مسألة تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، ومسائل أخرى منها العلاقات مع إيران وطائرات إف-35 الحربية التي تسعى الإمارات للحصول عليها.

Haarets.com

اللجنة الدستورية السورية "معلقة" بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة أعضاء بـفيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام أنه تم إلغاء الجلسة الثانية للجنة الدستورية المقررة يوم الاثنين بجنيف، من أعمال الجولة الثالثة لمناقشة "الدستور السوري" بعد الاشتباه بحالات كورونا بين المشاركين. ونقلًا عن مصدر في المعارضة، فإنه قد تم اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين المشاركين في اجتماعات اللجنة الدستورية. ولفت هادي البحرة، رئيس وفد المعارضة إلى أن أعضاء وفد المعاضة أجروا فحوصات كورونا مرة قبل مغادرة اسطنبول ومرة في جنيف وكانت النتائج سلبية، وأنه "ارتكازًا إلى نتائج الفحوصات سنرى ما إذا كانت اجتماعات اللجنة الدستورية ستستأنف غدًا في مقر الأمم المتحدة بجنيف أم لا".