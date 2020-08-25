الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع الإيطالي حاجات لبنان بعد انفجار المرفأ ودعا للمساعدة على تسهيل إعادة النازحين

غويريني: زيارة لرئيس الوزراء قريباً

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني الذي قدم تعازي الحكومة الإيطالية والشعب الإيطالي بضحايا الانفجار في مرفأ بيروت والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى. وأكد الوزير الإيطالي "وقوف إيطاليا الى جانب الشعب اللبناني في المحنة الجديدة التي واجهته"، معتبراً أن "المساعدات التي قدمتها والتي ستقدمها هي الدليل على الصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين والتي تزداد متانة سنة بعد سنة". وعرض الوزير غويريني "المساعدات التي قدمتها إيطاليا من خلال عملية "طوارئ الأرز" التي نفذتها السفينة العسكرية "san giusto" التابعة للبحرية الإيطالية والجيش الإيطالي والتي حملت على متنها مستشفى ميدانياً يتم تركيبه في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث، مع وحدة لرفع الأنقاض في فوج الهندسة في الجيش الإيطالي ستساعد على إزالة الردم في منطقة المرفأ، إضافة إلى وحدة من المتخصصين في الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية"، وأكد أن بلاده "جاهزة لتلبية طلبات لبنان لتأمين المساعدة اللازمة للبنانيين الذين تضرروا نتيجة انفجار المرفأ".

وكالة أنباء رويترز

منظمة التعاون الإسلامي: لا تطبيع للعلاقات إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين يوم الاثنين إن إقامة علاقات طبيعية بين الدول الأعضاء في المنظمة وإسرائيل لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس. وأضاف في بيان أن "تمسك المنظمة بالسلام سيظل خياراً استراتيجياً استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين". يأتي البيان بعد أيام من الإعلان عن اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين ودعاهم إلى المطالبة بعقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رسمياً... الحزب الجمهوري يرشح ترامب لولاية رئاسية ثانية

أعلن الحزب الجمهوري الأميركي، اليوم الاثنين، ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات التي تعقد في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الرئيس الأميركي، ترامب، حصل على أصوات كافية خلال مؤتمر للحزب، بما يضمن له إعادة الترشح لانتخابات الخريف القادم. فيما قالت "فرانس برس" إن ترامب حصل على دعم ساحق من المصوتين في جميع أنحاء البلاد، ليتجاوز الحد الأدنى للأصوات البالغ 1276 صوتًا بكل سهولة. ومن المقرر أن يلقي كلمة في المؤتمر. ووصل الرئيس الأميركي بعد فوزه بترشيح الحزب بقليل، إلى موقع المؤتمر الجمهوري في ولاية كارولينا الشمالية، منهياً التكهنات حول ما إذا كان سيظهر بشكل مفاجئ. يأتي ذلك بعدما أعلن الحزب الديمقراطي الأميركي، الأسبوع الماضي، ترشيح جو بايدن، النائب السابق للرئيس باراك أوباما، رسمياً للانتخابات الرئاسية الأميركية 2020. وقال بايدن في بث مباشر الخميس: "سأكون فخوراً بحمل راية حزبنا في الانتخابات العامة. لذا فإنه بشرف وتواضع كبيرين أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".