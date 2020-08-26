النهار 19-8-2020

168 لقاحاً مرشحة قيد التطوير ضد كوفيد-19 وأرباح شركات التكنولوجيا الحيوية بالمليارات

لا يوجد أي لقاح لوباء كوفيد-19 جاهز للتسويق بعد، لكن هناك 168 لقاحاً مرشحة قيد التطوير، وفق منظمة الصحة العالمية. مثال على ذلك شركة "موديرنا" الأميركية التي تطور أكثر المشاريع تقدماً، مع دخول لقاحها "المرحلة الثالثة" من التجارب السريرية على البشر، وهي المرحلة الأخيرة التي تسبق التسويق. باتت قيمة الشركة نحو 30 مليار دولار في بورصة وول ستريت، حيث ارتفعت قيمة أسهمها بنسبة 250% منذ مطلع السنة. حققت أسهم الشركات المنافسة أيضاً ارتفاعاً مشابهاً، مع 350% لشركة "إينوفيو" وحتى 3580% لشركة "نوفافاكس" وكلاهما أميركيتان، و103% لشركة "بايونتيك" الألمانية. وتقترب أخرى من الدخول في البورصة. وبذلك جمع القطاع أكثر من 9 مليار دولار هذه السنة خلال الدخول إلى وول ستريت، وفق مكتب "ديلوجيك" لتحليل الأسواق المالية، وهو أمر غير مسبوق. ويوضح دانييل ماهوني أنه "في الأوقات العادية، تبني شركة في قطاع الدواء سلسلة إنتاجها عند حصولها على الموافقة على لقاحها، وذلك لأنه يكلف كثيراً. لكن مع وجود ملايين الدولارات على الطاولة، الأمور ستكون أبسط". ويضيف أن الحكومات، وباستثمارها الكبير في القطاع "ترفع حدة المنافسة بين الشركات الصغرى والكبرى"، ما يبرر ارتفاع قيمة الشركات الحديثة في البورصة.

الجمهورية 24/8/2020

نتائج أولية لمسح الأضرار: مليار دولار و3 سنوات لإعادة الإعمار

يتكشّف يومياً حجم الأضرار والخسائر التي خلّفها انفجار بيروت على المباني السكنية والتراثية والأبراج والمستشفيات والمدارس والقطاع المطعمي والمؤسّسات والشركات والمحلاّت التجارية. وفي هذا الإطار وعن مرحلة إعادة الإعمار تساءل رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء "مارون الحلو" من أين سنبني؟ كيف سنبني؟ ومن أين نبدأ؟ وقال لذلك أطلقنا هيئة التنسيق الوطنية التي تهدف إلى المساعدة وتأمين التنسيق وتوزيع العمل بين كل المؤسّسات غير الحكومية والمساعدات المتأتية من الخارج والتي يستلمها الجيش اللبناني.

نداء الوطن 24/8/2020

شولتز: لا تراجع عن خطّة ديون الاتحاد الأوروبي المشتركة

قال وزير المال الألماني أولاف شولتز أمس، إنّ حزمة الإنعاش الاقتصادي للقارة الأوروبية التي قدّمها زعماء الاتحاد والمموّلة بواسطة دين مشترك هي إجراء طويل الأمد وليست إصلاحاً قصير المدى لأزمة فيروس كورونا بما يتعارض مع آراء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وأضاف شولتز لصحيفة "فونكه"، "خطّة الإنعاش هي خطوة فعلية إلى الأمام لألمانيا وأوروبا، خطوة لن نتراجع عنها".

نداء الوطن 25/8/2020

فكّ الحصار "الكوروني": زيف القرارات لم يعد ينطلي على قطاع الأعمال

منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية أشارت في أحدث تقاريرها إلى أنّ عدد الوفيات من الجوع المرتبط بالوباء قد يبلغ بنهاية العام الجاري قرابة 12 ألف وفاة يومياً، أي ربما ضعف الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا في شهر نيسان 2020. أمّا منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فتوقعت أن " يُعاني نحو 7 ملايين طفل إضافي آثار سوء التغذية، بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، ما قد ينعكس 10 آلاف حالة وفاة إضافية للأطفال شهرياً". وبحسب "منظمة العمل الدولية" فإنّ الجائحة سترفع عدد العاطلين عن العمل إلى 400 مليون، وتخفض الناتج العالمي بنسبة 4.9 في المئة وتلحق بالاقتصاديات خسارة بقيمة 12.5 تريليون دولار خلال العام الحالي.