TL

بالرغم من إعلان الرئيس الحريري تمنعه أو عزوفه عن الترشح طالباً "سحب اسمه من التداول"، لا يزال الثنائي الشيعي مقتنعاً بالحاجة الماسة إلى دور الحريري.

المنار

الكيان العبري المقاومة كفيلة بهم وبردعهم وهم العارفون بأن لا مكان لهم للاستثمار الناجح في لبنان مهماً حاولوا استغلال الظروف.

nbn

نقل عن أوساط مقربة من قصر بعبدا والتيار الوطني الحر عن نية الرئيس ميشال عون الدعوة إلى إجراء الاستشارات النيابية هذا الأسبوع.

mtv

إن مجلس الدفاع الأعلى أمام قرار دقيق غداً. فإما أن يعيد فتح البلد مع التشدد جدياً في إجراءات الوقاية، وإما أن يعلن حال تعبئة حقيقية وجذرية وشاملة.

NTV

إعادة إعمار مدارس وتعاون من دولة قطر لتخطي لبنان أزمته الاقتصادية وفق برنامج كان وضع قبل تفجير بيروت.

OTV

الوقت ليس وقت ردود وسجالات أو حتى شماتة… الأساس اليوم هو الإنقاذ، والتعاون الإيجابي بين جميع اللبنانيين في سبيل تحقيق هذا الهدف، لنتعاون معاً في المجلس النيابي لتحقيق إعادة إعمار بيروت وتنفيذ الإصلاحات اللازمة وفتح المجال أمام أصدقائنا في المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان إنسانياً واقتصادياً ومالياً واستثمارياً.

LBC

لبنانياً في السباق إلى السرايا، بعدما أعلن الرئيس سعد الحريري أنه خارج السباق وأنه غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

الميادين

عقدت قمة ثلاثيّة في العاصمة الأردنيّة عمّان، بين الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

الجزيرة

قررت إسبانيا استدعاء الجيش للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا في عدة مناطق من البلاد.

العربية

البرهان لبومبيو: دعم أميركا يسرع التحول الديمقراطي بالسودان.