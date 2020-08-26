لبنان الحر

استنكر رئيس الاتحاد الماروني العالمي سامي الخوري من واشنطن في بيان، "التهجم على مقام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إثر موقفه الذي أعلنه في عظة قداس الأحد الفائت في الديمان"، معلناً أنه "ممنوع التطاول على رأس الكنيسة المارونية". وقال: "إن عظة البطريرك وضعت الأصبع على جرح الوطن وطالبت بأقل ما كان يجب أن يقوم به من يجلس على الكراسي منذ زمن طويل".

صوت لبنان

كشف الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة عن "وجود 7 مفقودين حتى الآن جراء انفجار مرفأ بيروت"، قائِلًا: "لا يزال 4 لبنانيين وسوريان ومصري في عداد المفقودين". وفي ما يتعلّق بـ "كورونا"، قال كتانة إن المستشفيات الحكومية تقوم بواجبها تجاه مرضى كورونا، ولكننا نواجه مشكلة مع المستشفيات الخاصة لأن وضعها صعب ودقيق".

radio orient

أشار النائب عاصم عراجي إلى أن الالتزام بالإقفال يجب أن يطبق عبر ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وإلغاء الحفلات والأعراس في المناطق.

اذاعة النور

شدد الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي​ ​نعمان شلق​ على الأهمية القصوى للمعادلة الذهبية ​الجيش​ والشعب والمقاومة وعلى الدور الوطني للجيش و​القوى الأمنية​ في مواجهة هذا الإرهاب مطالباً بالإسراع في التحقيق وإعلان النتائج بكل شفافية، متقدماً بأحر التعازي لعوائل الشهداء ولأهالي المنطقة.

صوت المدى

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه في موضوع التجديد لـ "اليونيفيل" مع سفير الصين وانغ كيجيان الذي أكد أن بلاده "تتفهم وتدعم هموم الجانب اللبناني ومطالبه في موضوع اليونيفيل".